Grupos políticos y vecinos retomarán el martes el plan para mejorar el cerro del Otero de Palencia

Los cerros del Otero y de San Juanillo continúan sin propuesta de mejora ambiental, turística y patrimonial. El jurado del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Palencia para la elección del proyecto base sobre el que elaborar un plan director de recuperación de estos emblemáticos parajes decidió el pasado mes de enero que el primer premio quede desierto, con lo que el consistorio no está obligado a encargar la redacción definitiva de este documento a ninguno de los tres estudios de arquitectura y diseño que se presentaron a este concurso.

Tras las deliberaciones, se acordó que el primer premio, dotado con 24.000 euros, y el posterior encargo de la redacción del plan director, con un presupuesto de 80.000 euros, quede desierto.

Las bases del concurso indican que el resto de los premios no pueden declararse desiertos, por lo que una de las propuestas recibirá el segundo premio, dotado con 12.000 euros, mientras que el tercero (6.000 euros) y el accésit (3.000 euros) recayeron en las otras dos propuestas. La propia convocatoria establecía la posibilidad de, en caso de no haber un ganador, invitar al segundo clasificado a elaborar el plan director, una opción que en su momento no se estimó como idónea.

No obstante, ahora que han transcurrido algunos meses, el Ayuntamiento ha valorado la posibilidad de encargar a esa empresa que obtuvo el segundo premio el plan para mejorar los cerros del Otero y San Juanillo. En principio, el portavoz de Ciudadanos, Juan Pablo Izquierdo, ya ha mostrado su negativa al entender que, si no tuvo suficiente calidad para erigirse en ganador, no debe ser el autor del proyecto. No obstante, el equipo del PP intenta ahora negociar con alguno de los otros dos grupos de la oposición, el PSOE o Ganemos, y con las asociaciones de vecinos de los dos barrios afectados, para intentar llegar a un acuerdo que permita la ejecución de ese proyecto y desbloquee la situación de estancamiento en que se encuentra esta obra.

En principio, la reunión que el alcalde, Alfonso Polanco, ha convocado para el martes con el resto de los grupos políticos y las asociaciones de vecinos busca precisamente un acuerdo para encargar al segundo ganador el proyecto.