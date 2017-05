Arbejal sale a la calle

El pueblo de Arbejal se echó el jueves a la calle en una manifestación ante la Casa Consistorial cerverana, donde se celebraba un pleno. Los vecinos de Arbejal protestan por lo que consideran un trato injusto y avasallador por parte de algunas instituciones. Más de 80 manifestantes acudieron a Cervera con sus carros y tractores repletos de pancartas, carteles, camisetas y demandas. Primero, ante las puertas del consistorio, y después, una buena parte asistió a la sesión plenaria en la que al finalizar expusieron sus quejas y demandas a la regidora municipal, Kika Peña, de la formación naranja.

Según declararon los vecinos de Arbejal, pedanía de unos 170 habitantes perteneciente al municipio de Cervera, se siente avasallados y pisoteados porque no se les ha tenido en cuenta ninguna en las recientes obras que se han realizado en el municipio, y del mismo modo, se sientes indignados porque las administraciones, con el ayuntamiento cerverano a la cabeza, no responden a sus escritos inquiriendo información. Uno de los puntos por los que se manifestaron más indignados es por la obra desarrollada recientemente por la Confederación Hidrográfica del Duero en Arbejal, donde se han levantado calles para instalar un transformador sin haber solicitado autorización a la Junta Vecinal, según aseguran. «Se han metido en nuestra casa sin pedirnos permiso, pues nadie nos ha informado de la obra que se iba a llevar a cabo y no se puede avasallar a un pueblo como Arbejal», declaró Manolo Merino, presidente de la Junta Vecinal arbejalina.

Del mismo modo, el alcalde pedáneo acusó a la alcaldesa de haberles dado la espalda y de haber permitido que la Confederación pasara por encima del pueblo. «El problema es que usted se ha puesto del lado de la Confederación en lugar de defender al pueblo de Arbejal, del que también es alcaldesa», le espetó Merino. La regidora se justificó sosteniendo que desconocía el hecho de que la junta vecinal no hubiera sido informada ni requerido el permiso por parte de la empresa de los trabajos que se iban a llevar a cabo y que desde el Ayuntamiento sí que les brindaron la autorización que les solicitaron desde la Hidrográfica para actuar en las calles del municipio cerverano.

El alcalde pedáneo recordó que él, junto a otros vecinos, trataron de impedir que las máquinas trabajasen en las calles de Arbejal, pero que la guardia civil apoyó a la empresa arguyendo que las calles eran del municipio cuando en realidad pertenecen a la junta vecinal. Igualmente, informó que la junta vecinal ha presentado tres denuncias contra la Confederación por las actuaciones ejecutadas en el pueblo de Arbejal sin haber requerido las autorizaciones pertinentes.

La manifestación del pueblo de Arbejal tenía una doble intención, ya que solicitaron a la alcaldesa la firma de un convenio en el que el municipio pueda recibir una parte de los 160.000 euros anuales que en impuestos el Ayuntamiento recibe por este pueblo. «Solicitamos que se nos dé un porcentaje en dinero y en inversiones, ya que ahora mismo es la junta vecinal la que se está haciendo cargo de algunos gastos que le corresponden al ayuntamiento como mantener las avenidas o las farolas», detalló Merino. La alcaldesa mostró su disposición a hacer realidad estas demandas.