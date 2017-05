Treinta presos de Dueñas han pasado a aislamiento en los últimos diez días

El sindicato Acaip, mayoritario en Instituciones Penitenciarias, ha difundido un comunicado en el que denuncia el alto grado de conflictividad y de incidentes regimentales que existe actualmente en la prisión de La Moraleja, en Dueñas. Y es que, según el sindicato, aunque el número de internos ha descendido, el perfil de los internos que continúan llegando al centro es altamente conflictivo y los incidentes se suceden día tras día.

Acaip señala que en los últimos diez días, un total de treinta internos han pasado al módulo de aislamiento por diversos incidentes, tanto peleas entre los propios internos como por incidentes con trabajadores. "Esto produjo que, por momentos, el módulo de aislamiento llegara al 100% de su capacidad, resultando muy difícil trabajar en estas condiciones. La mayoría de internos que llegan al centro son conflictivos o muy conflictivos, reincidentes y muchos de ellos con diversas toxicomanías y con trastornos psiquiátricos graves (un gran número de internos toman medicación psiquiátrica a diario). Habitualmente, proceden de otras comunidades autónomas, como País Vasco, Madrid o Cantabria, o son extranjeros", se señala desde Acaip.

"Mientras tanto, no sabemos a que se dedica la dirección del centro, y la sensación de los trabajadores es que no hace nada por intentar solventar esta problemática. El descontento de los trabajadores con la dirección del centro se hace cada vez más patente puesto que la situación se sigue agravando y no se ve que se tome ninguna medida que pueda solucionar la alta conflictividad existente en el centro ni la llegada de internos conflictivos que está derivando en incidentes continuos y agresiones tanto físicas como verbales a los trabajadores", agrega el sindicato.

"Gracias a la gran profesionalidad de los trabajadores se solventan a diario todo tipo de incidentes y de situaciones más que delicadas sin que se tenga ningún tipo de reconocimiento ni por parte de la dirección del centro, ni por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que muy lejos de reconocer el buen hacer de la plantilla de Dueñas, duda frecuentemente de su trabajo y de su compromiso y dedicación", apostilla Acaip.

El sindicato denuncia asimismo que hay un déficit de 50 trabajadores en la prisión de Dueñas (falta casi un 11% de la plantilla que tendría que haber, según contempla la propia Relación de Puestos de Trabajo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias). "Hace cinco años que no se convocan plazas ni traslados de funcionarios y no se cubren las bajas por jubilación, segunda actividad, fallecimiento… Además, la mayoría de las plazas que faltan son precisamente de funcionarios del área de vigilancia. A ello se une el hecho de que el 80% de la plantilla supera los 50 años de edad y tiene que lidiar habitualmente con internos muy conflictivos en su mayoría de entre 25 y 40 años", concluye Acaip.