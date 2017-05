Enric Montefusco firmará el concierto presentación del Palencia Sonora

El que fuera fundador, compositor y vocalista de Standstill, Enric Montefusco protagonizará el concierto de presentación del Palencia Sonora 2007. Su actuación tendrá lugar el próximo viernes, 26 de mayo, en la Casa Junco (20:30 horas) y con ella el festival sella por noveno octavo año consecutivo su colaboración con la Universidad de Valladolid y su Campus en Palencia. Este concierto sirve cada año como prólogo a la programación que propone la cita musical independiente.

Enric Montefusco llegará a Palencia con los once temas que dan vida al álbum debut de su nueva carrera en solitario, un LP titulado ‘Meridiana’ que presentaba en el Mercat de Música Viva de Vic y que ha editado con su propio sello, Buena Suerte. Con este trabajo, sin abdicar del sonido que definía a su anterior banda pero explorando nuevos territorios poco hollados en la música popular, Monfefusco se acompaña de diversos instrumentos como la guitarra española, el cello, el violín, la mandolina, el acordeón, el fagot o la flauta, dando forma a un ambiente con sabor a viento y madera

En ese universo propio conviven ecos de la chanson francesa, del folclore mediterráneo o de las palmas flamencas. Y es precisamente en esta vuelta hacia el origen donde se esconde la clave conceptual de un disco que, más allá de la narración biográfica, es un retrato cultural y social, con claras reminiscencias a la propia historia vital de su autor, que da también un paso al frente en la búsqueda de un lenguaje literario con el que regresa a su ciudad, Barcelona. La entrada será gratuita para quienes hayan adquirido el abono del festival. La organización también pondrá a la venta entradas sueltas, a un precio de 10 euros, que podrán adquirirse de forma anticipada en el Bar Universonoro.

Como prólogo al concierto de Enric Montefusco, la organización del Festival Palencia Sonora hará entrega del premio Javier Santos, que reconoce la mejor banda sonora de los cortometrajes presentados a la vigésimo sexta edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia. Este galardón, convocado en memoria del periodista palentino Javier Santos, está dotado con 800 euros y cierra las proyecciones que desde el pasado mes de marzo se han sucedido cada domingo en el Bar Universonoro.

La organización del festival hacía público la pasada semana su cartel por días. El viernes día 9 de junio, el festival contará con las actuaciones de Quique González & Los Detectives, Sidonie, Joe Crepúsculo, Amatria, Shinova, The Levitants, Cala Vento, Nikkei, Say Yes DJ y DJ Natweys. Un día más tarde, será el turno para la banda francesa Rinôçerôse, Fuel Fandango, Depedro, Havalina, Los Nastys, Los Ganglios, Los Bengala, Estrogenuinas, Supertennis, DJ EstereoBrothers y DJ Cheshire.

Las entradas de día, a un precio de 25 euros, pueden adquirirse ya en los puntos habituales de venta, en las webs www.palenciasonora.com y www.notikumi.com, así como en los establecimientos Jimmy Jazz, Bar Universonoro, Estación Sonora y Disco Center Café (Palencia) y Poppy Shop (Valladolid). Los abonos para las dos jornadas del festival, por su parte, mantienen el importe de 33 euros.

Organizado por Palencia Sonora con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, el festival cuenta con la colaboración de la Diputación de Palencia, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid a través de su Campus en Palencia, el Centro Buendía y el Instituto de la Juventud de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.