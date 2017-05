La búsqueda de viviendas en el centro reactiva el mercado inmobiliario en Palencia

Los brotes verdes, los famosos brotes verdes de la exministra socialista Elena Salgado, parece que realmente comienzan a crecer en el mercado inmobiliario de Palencia. El sector comienza a repuntar y los datos estadísticos lo avalan, según se recoge en el último anuario editado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, en el que se reflejan las situación del mercado inmobiliario en España en el último año.

Pero además de los fríos datos de la Estadística Registral, esa mejora del mercado de la vivienda se aprecia también en las sensaciones que transmiten los profesionales del sector inmobiliario, que reconocen abiertamente que hace dos años, desde principios de 2015 la situación comenzó a cambiar en Palencia y de una parálisis prácticamente absoluta en las transacciones se ha pasado a una reactivación del mercado que permite volver a mirar hacia el futuro con esperanza.

Los apuntes del Colegio de Registradores de la Propiedad indican que en Palencia se vendieron el pasado año 1.128 viviendas, lo que supone un incremento del 0,8% con respecto al año anterior, al que también se llegaba con una notable subida con respecto al año 2014. Así, en 2015, la estadística de la compraventa de viviendas en números absolutos se cerró con 1.119 operaciones, frente a las 936 del año anterior.

Son dos años continuados de subidas, que devuelven mínimamente la estabilidad a un sector que quedó muy tocado a partir del año 2006, momento en el que se produjo una caída brutal, puesto que en ese ejercicio se alcanzaron las 3.350 operaciones de compraventa de viviendas, para al año siguiente, con los primeros avisos de una posible crisis en la burbuja inmobiliaria caer hasta 1.575 ventas. Así, desde el año 2007, el sector ya no ha vuelto a despegar y ha ido fluctuando, normalmente a la baja, hasta caer al máximo en el año 2012, en el que solo se vendieron en la provincia de Palencia 873 casas.

La actividad parece haber vuelto al sector inmobiliario y las ventas parecen haber cogido ritmo, aunque lejos aún de los registros de los años anteriores a la recesión económica. Se alcanzaron el año pasado las 1.128 viviendas y desde las inmobiliarias se indica que la demanda es creciente. El mayor volumen de ventas corresponde a las casas de segunda mano, como revela el hecho de que 907 de las vendidas el año pasado sean usadas. Solo se vendieron 221 nuevas, aunque como reconocen los profesionales, no por falta de demanda, sino por casi ausencia de oferta. «Apenas hay casas nuevas construidas, y todo lo que hay se está vendiendo. Como hemos tenido varios años en los que no se ha construido nada, pues casi no hay nada nuevo. Pero si sale algo, se vende. Nos ha pasado con una promoción muy céntrica de 14 pisos que se están construyendo, y ya los tenemos todos vendidos», explica David Gutiérrez, gerente de Ingucasa.

Porque además es ese interés por las zonas más céntricas de la capital palentina las que han impulsado fundamentalmente el mercado inmobiliario en la ciudad. A pesar de lo que pueda parecer en principio, la mayor parte de las ventas se encuentran en el centro de la ciudad, que los profesionales reconocen que mantiene un precio muy competitivo. «La principal demanda es el centro y si es nuevo, mejor. Se buscan las zonas céntricas o muy cercanas, y además se quieren fundamentalmente pisos grandes, de tres dormitorios como mínimo, de 90 metros en adelante. Se podría pensar que con la crisis la tendencia iba a ir por otro camino, pero no ha sido así», indica David Gutiérrez, quien señala que también se ha apreciado últimamente un interés por la vivienda unifamiliar en zonas como el Paseo de la Julia, «en donde se está vendiendo todo lo que estaba parado», indica.

También desde la Inmobiliaria 884 de Palencia se reconoce un interés por la zona centro de la capital palentina. «Hay mucho interés por las viviendas del centro y los precios no son malos, son competitivos, de hecho, hay zonas próximas como la avenida de Cuba en la que los precios se han disparado por el hecho de estar cerca del centro y ser pisos nuevos», mientras que coinciden en que la búsqueda se centra fundamentalmente en los pisos con tres dormitorios o más.

Un poco a tirones

«La verdad es que se está vendiendo bastante bien, aunque sigue siendo a tirones, hay meses muy buenos y otros que no funcionan, aunque la situación es mucho mejor que la de estos años atrás. Ahora se puede trabajar y creo que incluso mejor que los años esos en los que hubo tanto descontrol, porque ahora la gente sabe lo que puede pagar y no se mete en aquello a lo que no pueden llegar. Todos hemos aprendido un poco de la crisis», apuntan desde Inmobiliaria 884.

Según recoge la Estadística Registral Inmobiliaria de 2016, las provincias españolas, de forma general, han presentado un buen comportamiento en lo que respecta al número de compraventas de viviendas, ya que la práctica totalidad, a excepción de Lugo, han incrementado las cifras con respecto a los registros del año 2015. Las provincias con un mayor número de compraventas durante el último año han sido Madrid (58.752), Barcelona (46.415), Alicante (29.688), Málaga (26.436), Valencia (21.963), Baleares (13.811), Sevilla (12.900), Murcia (11.972), Las Palmas (11.272) y Cádiz (10.288).

Mientras, las provincias con un menor número de compraventas de vivienda durante 2016 han sido Soria (710), Teruel (785), Zamora (903) y Ávila (968). Estas cuatro provincias, de las que tres pertenecen a Castilla y León, son las únicas que no superan las 1.000 compraventa anuales.

En vivienda nueva, las provincias españolas con un mayor número de compraventas han sido Madrid (13.099), Barcelona (5.513), Alicante (4.650) y Málaga (4.563), aunque la tendencia ha sido descendente en la mayor parte de las provincias. En vivienda usada, todas las provincias han incrementado su número de compraventas con respecto al año precedente.

Aquellas con un mayor número de compraventas registradas durante el último año han sido Madrid (45.653), Barcelona (40.902), Alicante (25.038), Málaga (21.873), Valencia (19.043), Sevilla (11.525), Baleares (11.087) y Murcia (10.113).