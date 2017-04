Palencia Sonora lanza 300 abonos a 20 euros

El festival Palencia Sonora vuelve a lanzar una oferta promocional con 300 abonos a precio reducido para los usuarios del Carné Joven Europeo, que tendrán la oportunidad de obtenerlos por 20 euros a partir de hoy jueves, 27 de abril. La iniciativa, que se desarrolla por cuarto año consecutivo, forma parte de la colaboración entre la cita pop-rock independiente y la Junta de Castilla y León a través del Instituto de la Juventud de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Un total de 300 abonos se pondrán a la venta, hasta fin de existencias, para todos aquellos que deseen acudir a la cita musical durante las jornadas del 9 y 10 de junio en el Parque del Sotillo. Serán dos los puntos de venta habilitados para adquirir estos abonos, En Palencia, será en el Bar Universonoro (calle San Juan de Dios, número 3) y, en Valladolid, Poppy Shop (calle Juan Mambrilla, número 2). Los interesados deberán presentar el Carné y solo se podrá retirar un abono por titular.

Además, los titulares de este carné joven que adquieran los abonos en promoción entre este jueves y el domingo 21 de mayo entrarán en el sorteo de 30 camisetas del Palencia Sonora y 10 pases para fotografía con los artistas (Meet&Greet). Los interesados deberán dar sus datos personales en el momento de retirar sus abonos. Será a partir del miércoles, 24 de mayo cuando se dé a conocer el nombre de los ganadores a través de las páginas web: www.juventud.jcyl.es y www.castillyleonjoven.com, así como a través de los perfiles de twitter @CarnejovenCyL y @JuventudCyL. Por su parte, el día, lugar y forma de entrega de los premios se comunicará a los ganadores a través del correo electrónico que hayan facilitado al adquirir el abono.

Asimismo, la organización del festival acaba de hacer público su cartel por días. El viernes día 9 de junio, el festival contará con las actuaciones de Quique González & Los Detectives, Sidonie, Joe Crepúsculo, Amatria, Shinova, The Levitants, Cala Vento, Nikkei, Say Yes DJ y DJ Natweys. Un día más tarde, será el turno para la banda francesa Rinôçerôse, Fuel Fandango, Depedro, Havalina, Los Nastys, Los Ganglios, Los Bengala, Estrogenuinas, Supertennis, DJ EstereoBrothers y DJ Cheshire.

Organizado por Palencia Sonora con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, el festival cuenta con la colaboración de la Diputación de Palencia, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid a través de su Campus en Palencia, el Centro Buendía y el Instituto de la Juventud de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.