Federico Mayor Zaragoza: «Donald Trump es el enemigo número uno del planeta»

Federico Mayor Zaragoza fue director general de la UNESCO desde 1987 hasta 1999 y ahora preside la Fundación Cultura por la Paz, una ONGque trata de dibujar la paz como algo más que una bonita paloma con una rama de olivo en el pico. Los tambores de guerra que retumban desde los Estados Unidos y Corea del Norte inquietan al mundo y también a Mayor Zaragoza, que este miércoles estuvo en Palencia de la mano de la asociación ATTAC para hablar, en una interesante charla, sobre las emergencias que se deben atajar cuanto antes para que la tierra siga siendo un planeta habitable.

–¿Qué retos no se pueden aplazar para salvar el planeta?

–Todos aquellos que forman parte de procesos potencialmente irreversibles. Es decir, aquellos en los que si no se actúa a tiempo, alcancen puntos de no retorno. El mayor ejemplo en estos momentos, muy preocupante, es el cambio climático. Si no actuamos con gran celeridad, dejaremos a nuestros descendientes una habitabilidad de la tierra deteriorada, de menor calidad de la que nosotros hemos disfrutado y eso no puede ser.

–Otro de esos retos puede ser también que Donald Trump y Kim Jong-un se dejen de bravuconadas...

–Ese es un problema adicional porque, con el impulso del presidente Obama, se lograron en el mes de noviembre de 2015 unos entendimientos, llamados los acuerdos de París, que nos daban una serie de medidas que todos los países debían cumplir con el fin de encauzar aquellas tendencias presentes que podrían llegar a deteriorar las condiciones de vida en el planeta. El señor Trump no puede ni debe afectar al conjunto de la humanidad. No tolero a este señor que convierta el futuro de mis nietos en sombrío.

–Pues, tal y como se encuentran las relaciones entre Corea del Norte y EE.UU, puede llegar a ser tan sombrío como la Tercera Guerra Mundial...

–A mí lo que me preocupa es la habitabilidad de la tierra y eso se puede ver afectado por varias razones. Hay muchas cosas por las que pelear, como que el año pasado se han ahogado más de 6.000 personas en el Mediterráneo.Este tipo de problemas son los que nos tienen que preocupar ahora y por eso la sociedad civil tiene que alzar la voz.

–¿Pero tiene la sociedad civil capacidad para frenar este tipo de desastres?

–Las redes sociales han hecho dar un vuelco a todo. Está claro que la mayor parte de los medios de comunicación son la voz de su amo: de los mercados. Pero la sociedad civil tiene las redes sociales, y lo que no puede hacer es estar callada mientras el futuro de sus hijos se ensombrece.

–¿Y con un tuit se puede evitar una masacre?

–Con un tuit, no. Pero con millones de tuits, sí. Soledad Gallego ha dicho hace poco que lo peor que hay actualmente en la sociedad es el arma de distracción masiva, no de destrucción. Estamos distraídos, con el fútbol y con este tipo de cosas, y tenemos que ser muy conscientes de que es la voz de la sociedad civil la que puede enmendar las presentes trayectorias.

–La cultura de paz, que tan importante fue durante su mandato en la UNESCO, choca contra la cultura del dinero. La guerra es más rentable que la paz...

–Desde luego. La prueba está en que lo único que han sabido hacer ahora los mediocres líderes europeos ha sido indicar que van a aumentar el presupuesto de defensa. Es un disparate que se debe a que, desde el origen de los tiempos, hay que preparar la guerra para conseguir la paz.

–José María Aznar ha señalado recientemente que nunca ha tenido mejor foto que la de las Azores. ¿Cómo calificaría usted esa foto?

–Lo que hacen falta son unas Naciones Unidas que impidan que vuelva a producirse el desacato terrible de la invasión de Irak, basado en la mentira y en la simulación.

–Pero la guerra no es lo único que amenaza al planeta.El cambio climático también lo hace, pese a que Trump dice que es un invento de China para arruinar a los Estados Unidos...

–El señor Donald Trump es uno más de los 7.000 millones de habitantes que hay en la tierra, y los únicos que le pueden hacer callar son aquellos que se preocupan por aspectos banales, en lugar de por defender su futuro.

–Pero Trump ha sido elegido de forma democrática...

–Cuidado. Aquí nos creemos que por que se pongan unas urnas, ya estamos hablando de democracia. El señor Trump no tiene absolutamente nada de demócrata. La democracia, según la UNESCO, es tener unos principios éticos democráticos, no solo conseguir a base de chapuzas y de presión mediática más votos que otra persona. Eso no tiene nada que ver con la democracia.

–¿Es Trump ahora mismo el enemigo público número uno del planeta?

–Sí. Trump es el enemigo número uno del planeta, pero también lo son los silenciosos, los que pasan de todo y piensan que todo se arreglará sin hacer absolutamente nada.

–¿Qué tipo de pueblo puede convertir en presidente de los Estados Unidos al enemigo público número uno del planeta?

–No hace falta irse hasta Estados Unidos para responder a esa pregunta. ¿Qué ha pasado en nuestro propio país? De momento, hay una serie de factores, de encuestas falsas que se han pagado para que se digan unas cosas en vez otras, que hacen que los votos se inclinen de un lado en vez de a otro. Vuelvo a repetir que esto no es democracia. La democracia se basa en los principios de justicia, libertad, igualdad y solidaridad que están perfectamente expresados en la constitución de la UNESCO.

–Siempre se ha señalado a la democracia como el menos malo de los sistemas. ¿Piensa usted esto pese a lo que acaba de decir?

–Sigue siendo el menos malo, pero no podemos centrarnos solo en las elecciones a la hora de hablar de democracia. Hemos olvidado los principios éticos y por eso dejamos que los emigrantes se mueran en el Mediterráneo o que los refugiados no encuentren su lugar. Todo esto viene porque en las Naciones Unidas el señor Reagan y la señora Thatcher nos marginaron y nombraron el G7 o el G8. ¿Cómo se ha podido aceptar que siete u ocho países manden sobre 193? Estos son los grandes errores.

–¿El pueblo debería estar más formado para elegir mejor a sus representantes?

–Desde luego. La educación es lo que permite al ser humano ser libre. Ahora nos pasamos todo el día hablando del informe PISA, y esos estudios no sirven para formar a seres libres y responsables, sino para formar a buenos consumidores. No nos engañemos. La educación no tiene absolutamente nada que ver con la capacitación.

–¿Se podría decir que la democracia en un país de ignorantes es tan peligrosa como una dictadura?

–No. Lo peor siempre es la dictadura. A pesar de todo, la democracia tiene destellos que permiten encauzar y enderezar muchas tendencias torcidas.