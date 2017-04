«Palencia es una voz a tener en cuenta en el mundo cofrade»

La Hermandad de Cofradías Penitenciales de Semana Santa de Palencia celebra este miércoles una reunión de su junta general para elegir nuevo presidente al hermano mayor de la Cofradía Penitencial de Jesús Crucificado y Nuestra Madre Dolorosa, Antonio Motila Matía. Ángel Martínez González cede el testigo después de cinco años en el cargo, al que llegó el 12 de noviembre de 2012 en sustitución de Ramón Polanco. En este entrevista, realiza un balance de este lustro.

–¿Por qué ha decidido no presentarse a un nuevo mandado?

–Como ya he explicado, en reiteradas ocasiones, es una cuestión de coherencia. Yo había planteado una modificación para que el presidente de la Hermandad no debiera de ser un Hermano Mayor un puesto que entendía que el volumen de trabajo que tiene la Hermandad es suficientemente grande para que la dedicación que se le preste sea mayor. Y que este a su vez pudiere elegir un grupo de colaboradores para así poder abarcar más campos de actuación. Esa modificación no salió adelante.

–¿Cree que ha desarrollado todo el plan de trabajo que se planteó en 2012?

–Todo, todo, no pero habíamos iniciado una senda de progresión muy adecuada.

–Usted se estrenó con la declaración de interés turístico internacional. ¿Qué ha cambiado la Semana Santa con este reconocimiento?

–La Semana Santa, como manifestación religiosa, no ha cambiado mucho. Lo que si ha cambiado ha sido la precepción de la misma que tienen otros sectores implicados, como pudiera ser el turístico, en este sentido si que ha cambiado mucho.

–¿Cuáles han sido sus principales éxitos?

–Yo no diría tanto éxitos como logros, en estos años hemos conseguido poner a Palencia, en el mundo de las dofradias y por ende de la Semana Santa en el lugar que le corresponde. Al día de hoy a nadie se le escapa que Palencia en el mundo cofrade es una voz a tener en cuenta. La implicación de los jóvenes, un punto muy importante que culminó con el IV encuentro Nacional de Jóvenes de Cofradias y Hermandades que se celebró en Palencia el año pasado.

–¿Y considera que tiene algún fracaso en estos años?

–De aquellos proyectos que se han iniciado, algunos habrán podido dar mayores o menores resultados, pero no deberán considerarse fracaso.

–¿No conseguir el museo o centro de interpretación de la semana santa lo considera un fracaso?

–No. Hay que ser conscientes en los momentos económicos que nos ha tocado gestionar la Hermandad, y este era un proyecto que en su totalidad depende de las voluntades de las distintas administraciones

–¿Cree que aún es viable?

–Ese debe de ser un proyecto que siempre este en nuestro horizonte. Habra que aprovechar cualquier oportunidad para acometerlo.

–¿Cómo valora el trabajo del equipo que le ha acompañado?

–No puedo estar más agradeció de todos los que han trabajado conmigo esta Hermandad estos cuatro años, desde el Secretario de la Hermandad hasta el último de los voluntarios que ha colaborado con nosotros.

–¿Se ha sentido respaldado por las instituciones?

–Si, claro. Cada vez que desde la Hermandad se ha planteado algún proyecto, siempre han estado receptivos y han estudiado como apoyarnos. No olvidemos que la Semana Santa no es patrimonio exclusivo de Cofrades y Cofradias, es de todos los Pale3nteinos, y ne ese sentido la Instituciones son conscientes de ello.

–¿Y por el resto de cofradías?

–Bueno como puedes imaginar, en algunas cuestiones creo que ha faltado un poco de generosidad, pero por lo general si.

–Usted promovió que el presidente de la hermandad no sea necesariamente un hermano mayor. ¿Qué ventajas cree que tendría esta fórmula?

–Como ya he dicho antes la Semana Santa de Palencia ha alcanzado unas cotas, que el trabajo que lleva no es posible llevarlo a cabo sin detraerle tiempo a tu cofradía , tal y como están los actuales estatutos. Ceo por tano que una persona que se dedique exclusivamente a dirigir la Hermandad lo haría con mayor dedicación.

–¿Qué supuso para la ciudad y para la Semana Santa de Palencia organizar aquí el encuentro de jóvenes cofrades?

–Hay que hablar desde varios puntos de vista para la Semana Santa fue la constatación de que la Juventud de la Cofradias llegó para quedarse. Si ya la participación del grupo de jóvenes de la Hermandad en El JOHC de Sevilla ya fue una muestra de ello (con más de 60 Jóvenes de las distintas Cofradias palentinas bajo una misma marca, la Hermandad) la organización en Palencia del Encuentro fue la constatación definitiva de la implicación de lo Jóvenes. Y en cuanto para la ciudad supuso la constatación para algunos de como la Semana Santa y lo que la rodea se puede y se debe a provechar para crear la sinergias necesarias para la promoción de Palencia

–Cuando llegó a la presidencia habló de logra de Palencia una ciudad cofrade. ¿Cree que lo ha conseguido?

–Creo que se ha iniciado un camino para que eso sea así. Las distintas actividades que se ha organizado han ido encaminadas, también a ello.

–También habló de mejorar la formación de los cofrades. ¿Cree que están mejor formado ahora?

–Un poco, la escuela de Formación que se inició, debe de continuar , ese es un trabajo que durara muchos, y que deberá de completarse con otras acciones.

–¿Qué le falta a la Semana Santa de Palencia?

–Yo creo que no le falta nada, nuestra Semana Santa es como es.

–¿Y sobra algo?

–Digo lo mismo que antes. La Semana Santa se configura con el tiempo y sus vicisitudes, ahora la semana Santa de Palencia tiene muchos más desfiles procesionales y actos que hace 20 años, pero los esencia no cambia o no debería de cambiar, nuestra sobriedad, seriedad, silencio, recogimiento, ectt.

–¿Hacia dónde camina la Semana Santa de Palencia?

–A mi modo de ver la Semana Santa de Palencia tiene mucho camino que recorrer todavía y ese comino debe de ser siempre para mejorar y creo queda si será.

–¿Qué consejos da a su sucesor?

–No seré yo quien de consejos a nadie, simplemente le deseo los mayores exitos para la Hermandad de Cofradias y para la Semana Santa de Palencia.