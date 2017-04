San Marcos trajo la lluvia a Palencia

Aunque el cielo había ido encapotándose a lo largo de la jornada, a primeras horas de la tarde la temperatura era más que agradable, por lo que los accesos al parque del Sotillo pronto se fueron llenando de palentinos deseosos de pasar una tarde de feria. Pero pronto, la que se prometía como una agradable jornada de romería se tornó en desilusión y la mayor parte de los asistentes tomaron el camino de regreso ante la súbita aparición de la lluvia.

julio césar zamora

Un guiso que nunca falla

Se ha vuelto a alzar con el primer premio, que ya ganó en 2010, y se llevará para casa un cheque por 250 euros, aunque no sea precisamente el dinero lo que más le atraiga al ganador de la jornada de San Marcos. Su guiso de caracoles es una apuesta segura prácticamente todos los años, porque no resulta encontrarle edición tras edición ocupando alguno de los tres primeros puestos del podio. Su receta se basa en un plato de estilo tradicional que aprendió de su madre, que siempre intenta elaborar con caracoles de la Tierra de Campos o del Cerrato, pero no de la zona norte, cuya cáscara es más blanda, según explica a cuantos le preguntan. El segundo premio, dotado con 150 euros, ha sido para Jesús Gallegos y Elena Albillo, mientras que el tercero, con 100 euros, ha sido para Rosario Inclán.