Sergio Martín insta a las instituciones «a dignificar el Cristo del Otero Palencia»

El ‘cohetón’ de las fiestas de Santo Toribio ha sobrevolado el barrio del Cristo de Palencia para anunciar el inicio de una semana cargada de actividades. Arrancaron las fiestas, pero, a tenor de lo que se vio durante el pregón, los vecinos no tienen demasiados motivos para estar de celebración, más allá de porque lo dice el calendario. Y es que, las reivindicaciones coparon el acto inaugural de las fiestas con motivo de Santo Toribio, y el Cristo se ha convertido hoy, día 23 de abril, en un ‘pequeño Villalar’ en el que ha habido proclamas, quejas por la demora en la declaración de Bien de Interés Cultural al Cristo del Otero e incluso recuerdos a los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado.

Solo faltaron banderas para que el pregón de la Calle Santa Eufemia tornase en manifiestación, aunque la empresa ‘Pirofiesta’ decidió colocar una en el lugar más visible. La compañía encargada de la pirotecnia envolvió el 'cohetón' en una bandera rojigualda que explotó en mil pedazos poco después de que el presentador de los Desayunos de TVE, Sergio Martín, prendiese la mecha. El petardazo retumbó en todo el barrio y los tímpanos de los espectadores aguantaron el envite, aunque entre los asistentes se encontraban algunos responsables políticos a los que, a buen seguro, les acabaron pitando los oídos, pero no precisamente por el estruendo pirotécnico, sino por el dialéctico.

El pregón del periodista de la televisión pública no fue incendiario, ni mucho menos, aunque sirvió para poner el dedo sobre una de las llagas que más escuecen en el barrio. «Es buen momento para pedir a todas las instituciones que hagan lo que sea necesario para poner en marcha el plan director del Cristo del Otero y sus entornos, y dignificar una zona que se encuentra ciertamente degradada», afirmó Sergio Martín durante un pregón en el que quiso destacar que él no es ni de un lado ni de otro. «Estoy acostumbrado a que me cuelguen toda clase de etiquetas políticas, pero yo solo remo a favor de la gente, por eso estoy aquí», añadió el presentador para dejar bien claro que el Cristo está de fiesta, aunque necesita que se cumplan sus reivindicaciones para celebrar estos días de una forma plena.