La carrera Thao lucha al trote contra la obesidad infantil en Palencia

Los datos no engañan. El Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España –también conocido como ‘Estudio Aladino’– muestra que el exceso de peso infantil en España es del 41,3%. Alardeamos de nuestra dieta mediterránea, pero pocos la practican y por eso, nos guste o no, vivimos en un país de gordos, y los niños se escapan.

Concienciarnos de la necesidad de mantener una dieta y unos hábitos saludables es complicado en el mundo en el que vivimos, y por esta razón nació hace cinco años la Carrera Thao, una prueba no competitiva organizada por el Patronato Municipal de Deportes en la que se fomenta el deporte en familia y se pretende poner el foco sobre la obesidad infantil.

Madres y padres tomaron ayer la salida de esta prueba, agarrados a las manos de sus hijos, para hacer ver a los pequeños que el deporte es salud y, además, divertido. Una de esas madres era Montserrat Martínez, que corrió junto a su hija Leire, de siete años, y aseguró que este tipo de iniciativas son muy interesantes para las familias. «Ha sido una experiencia muy bonita y creo que este tipo de cosas son muy beneficiosas para que nos conciencemos desde pequeños de lo importante que es hacer deporte», apuntaba Montserrat junto a Leire, que no le quitaba ojo.

Cualquiera podía participar en la prueba, que transcurrió por un circuito de un kilómetro y en la que tomaron la salida personas de todas las edades. Una de las corredoras más jaleadas en la meta fue María Ángeles Mangas, de 69 años, que se mostró muy feliz en la llegada. «Ha sido muy bonito participar», explicaba satisfecha.

La obesidad infantil se puede combatir con algo más que con deporte. La dieta es fundamental, pero a los niños les suelen gustar más las pizzas que las verduras, aunque algunas madres aseguran tener suerte, como Montserrat. «Les gusta lo verde», apuntaba, aunque Leire no parecía estar muy de acuerdo con esa afirmación, ya que de su boca salió un «puaggg», cuando se le preguntó por el brócoli. El viejo ‘si no lo comes en cena, lo comerás en la comida’ sigue más vigente que nunca, pero si al final se acaba claudicando y de la verdura se pasa a la pizza, el deporte siempre es una buena opción para luchar contra la obesidad infantil, como se puso ayer de manifiesto.