«El teatro es una ceremonia de dos»

Antes de que se vista para la función y con la tranquilidad que le aporta muchos años de oficio, Miguel Rellán recibe este jueves en el camerino del Principal a El Norte de Castilla. Pocos minutos después salió al escenario para interpretar ‘Cartas de amor’, de Albert Ramsdell Gurney, junto a la gran dama del teatro español Julia Gutiérrez Caba.

Rellán reconoció que cuando pensó con el director David Serrano poner en escena esta obra, no la conocía. Sin embargo, lleva cuarenta años representándose, interpretada por grandes actores americanos y europeos. «Es un texto en cierto modo clásico del siglo XX», según su definición.

El actor añade que ‘Cartas de amor’ es «la peripecia vital de dos personas desde que tienen siete u ocho años, cuando empiezan a descubrir la vida y a gustarse, hasta cuando son ya maduros, casi mayores». «El común denominador de los dos es que se han querido durante toda la vida, han estado enamorados y se han visto ocasionalmente, pero por circunstancias de la vida –de condicionamientos sociales, familiares o económicos– han estado condenados a vivir cada uno una vida distinta, casándose con otra pareja y teniendo hijos, aunque queriéndose durante todo el tiempo», agrega el actor.

Rellán, asimismo, destaca en este contexto una «circunstancia terrorífica, que es común a todos los seres humanos, que es el miedo». «Tenemos miedo a cambiar de trabajo, de residencia, de pareja, miedo... Y los que están arriba lo saben muy bien», destaca el intérprete.

Por otro lado, el protagonista señala que ‘Cartas de amor’ rinde un homenaje al espectador. «Cierto tipo de teatro, que es el que me gusta hacer a mí, no deja de ser una ceremonia. Los actores, en este caso Julia y yo, oficiamos por un lado, y el público también tiene que poner de su parte. La mitad de la belleza de un paisaje la pone el que mira, de manera que si no se completa entre los dos, no hacemos el trabajo, no bajan los ángeles, no se produce el milagro».

Miguel Rellán añade que en el teatro, como ocurre también en la radio, «la imaginación es fundamental, porque nosotros lo que hacemos es leer las cartas que nos hemos estado intercambiando, de manera que es el espectador el que con su imaginación va completando todo lo que se dice en las cartas».

Para él, el éxito de la obra viene por dos razones. La primera, porque, como ocurre con los clásicos, «no termina nunca lo que tiene dentro cada ve que se ve» –él puntualiza que cada vez que la interpreta, descubre cosas–, y la segunda, porque «al espectador que se sienta en las butacas le están hablando de él, y con eso no hay quien pueda».

La obra reivindica el género epistolar, aunque, en su opinión, «las cartas y el whastapp en el fondo siguen siendo lo mismo». «Cuando se escribe ‘te quiero’, el mensaje es el mismo, aunque se escriba con k. Es distinto en el sentido de que cuando escribes con pluma o bolígrafo, el temblor de la escritura aporta personalidad», matiza.

La experiencia con su compañera de reparto es «increíble e impagable». «Cuando acabamos la obra y saludamos los dos con un teatro lleno gritando ‘bravo’, soy consciente de que lo hago de la mano de doña Julia Gutiérrez Caba, y entonces me digo: a partir de ahora, de aquí para abajo, ya no puedo subir más, por su categoría como acriz y como ser humano», explica Miguel Rellán. En Palencia, el teatro Principal también estuvo ayer prácticamente lleno, en una función programada por el Ayuntamiento.