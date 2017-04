Pitingo ofrecerá el 5 de mayo en Palencia un concierto recopilador de su carrera musical

Un Pitingo más maduro, musical y personalmente, con más poso, más tranquilo que en sus inicios, pero igualmente Pitingo, transgresor con el flamenco más puro, tamizado por el soul, y con fieles partidarios y feroces detractores, actuará el próximo 5 de mayo, viernes, a las 20:30 horas en el teatro Ortega de la capital palentina. Antonio Manuel Álvarez Vélez, el gitano onubense que empezó a ascender en la pirámide musical con su versión del 'Killing Me Softly', ha presentado este jueves su concierto en el teatro Ortega, acompañado por el gerente del mismo, Javier Margareto, que con Pitingo quiere iniciar «una época en la que queremos traer al teatro conciertos un poco acústicos que ahora se llevan mucho». «Con Pitingo nos dieron la oportunidad y el trato ha sido exquisito, creemos que es un artista muy consolidado, con mucho tirón y seguro que será un éxito en Palencia», ha agregado Javier Margareto antes de ceder todo el protagonismo al cantante de Ayamonte.

«En Palencia haremos una recopilación de toda mi carrera, desde el flamenco más tradicional, el de 'Pitingo con Habichuelas', que fue mi primer disco, pasando por 'Soulería', 'Malecón Street', 'Cambio de Tercio' hasta 'Soul, Bulería y Más', mi último disco. También haremos repertorio que no está en ningún disco de canciones que la gente no conoce de mí. Va a ser un concierto muy familiar, para todos los públicos, no solo dirigido a gente joven o a la gente mayor. Vienen a verme los abuelos, los padres, los hijos y los nietos, y animo a todo el mundo que quiera descubrir un poquito el flamenco y su parte más soul», ha explicado Pitingo, que en el concierto en el Ortega tendrá una formación más reducida, con el guitarrista Jesús Núñez, Carlos Merino a la percusión y dos coros «de los mejores de España y Latinoamérica».

«Estos conciertos más pequeños me gustan más que los grandes, aquí no hay trampa ni cartón, si desafinas se va a notar. Espero que la gente se lo pase bien, me apetece mucho cantar en Palencia porque no he actuado aquí nunca y tengo curiosidad», ha añadido el artista andaluz, que no para en todo el año, en invierno en América y Estados Unidos, y cuando va llegando la primavera, en España hasta noviembre, «que salimos otra vez al extranjero».

En cuanto a su último disco, 'Soul, Bulería y Más', Pitingo ha señalado que en él «no nos hemos ceñido solo a lo que es el soul y el flamenco, también hay canciones de pop o 'A puro dolor', que es un soul latino. En este disco se ve también la experiencia de los años, la tranquilidad, no soy el mismo que hace diez años cuando llevaba la cresta, estoy más posado, más maduro musical y personalmente. He cambiado en todo, he sido padre, tengo un hijo de cinco años, musicalmente he aprendido muchísimo de grandes como Enrique Morente, que me apadrinó, la familia Habichuela, Ketama..., y a los tres años acabé cantando con Pink Floyd, con Eric Clapton, con Alicia Keys... Cada vez más vamos llegando a artistas que para mí era impensable cantar con ellos», ha agregado Pitingo.

«Lo mío ha sido una carrera a contracorriente, siendo flamenco gitano. A contracorriente con los puristas del flamenco, con los puristas de la canción que están en contra de las versiones... Hay gente que está en contra, pero yo pido permiso al autor o a la familia y, teniendo el beneplácito de ellos, lo demás me da igual. En este último disco hacemos una versión de 'Don’t worry be happy' y Bobby McFerrin nos ha mandado una carta dándonos la enhorabuena por cantarlo por bulería, que allí impacta y aquí es un sacrilegio, pero a mí me gusta ir a contracorriente. Hay que ser uno mismo y pasar un poco de lo que te diga la gente, porque al final, el que te critica no es público tuyo, es una tontería luchar contra la gente que no te sigue. Lo que pasa es que, en España, los no seguidores no se conforman con no seguir, tienen que tocar un poquito los cojones», ha apuntado Pitingo, que sin embargo, adora al público español.

«De España no me puedo quejar porque me lo ha dado todo, no tendría sentido, hemos metido más de 500.000 personas en conciertos solo en teatros. Yo no soy artista de 'hits' ni de grandes éxitos, no he sido nunca número 1 en lista de ventas, pero en el teatro es donde puedo ser yo, en un directo haces lo que te da la gana, cien por cien Pitingo, en el disco soy un 89%», ha concluido el cantante onubense.