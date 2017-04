Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán traen ‘Cartas de amor’ a Palencia

La programación de la Primavera Cultural diseñada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento prosigue este jueves, 20 de abril, con la representación de ‘Cartas de amor’, uno de los montajes más aclamados del teatro contemporáneo. El cineasta y dramaturgo David Serrano dirige a los actores Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán en un agudo retrato sobre la decadencia de la clase alta norteamericana. La puesta en escena tendrá como escenario el Teatro Principal a las 20:30 horas.

La obra se adentra en la vida de dos personajes, Melissa Gardner y Andrew Makepeace Ladd III. Ambos se leen el uno al otro las notas, cartas y postales en las que, durante casi cincuenta años, se contaron las esperanzas, ambiciones, sueños, decepciones y fracasos de sus vidas. Andrew y Melissa, ambos nacidos en el seno de una familia rica y de buena posición, son amigos de la infancia, y su correspondencia comienza con una tarjeta de agradecimiento por un cumpleaños. Se suceden cartas en las que se manifiesta una atracción mutua, a lo largo de su periplo en internados y universidades. Mientras que Andy estudia leyes en Yale con excelentes notas, Melissa va de colegio en colegio suspendiendo. Mientras Andy se va a la guerra, Melissa se casa, pero su nexo con Andy permanece fuerte y mantiene el contacto incluso cuando éste se casa, se convierte luego en un abogado de éxito y finalmente llega a la política tras ser elegido senador. Por su parte, con un matrimonio destrozado, Melissa coquetea con el arte y los gigolós, bebe más de lo que debería y se ve separada de sus hijos. Eventualmente ella y Andy tienen una aventura amorosa breve, pero ya es demasiado tarde para ellos.

Cuando el dramaturgo A. R. Gurney empezó a crear ‘Cartas de amor’ tenía la intención de escribir un libro. Envió el manuscrito a The New Yorker, pero se lo devolvieron de inmediato diciendo que no publicaban obras teatrales. Gurney decidió entonces intentar reescribirlo como una obra de teatro para dos personas en la que dos actores se leían una serie de cartas mutuamente. Lo que difícilmente podría imaginar el autor es que esa pequeña obra se convertiría en finalista de los premios Pulitzer y en el mayor éxito de toda su carrera. Y es que ‘Cartas de amor’ es treinta años después de su escritura un auténtico clásico moderno que sigue siendo representado hoy en día en teatros de todo el mundo. En su primera adaptación al castellano en nuestro país, en 1992, la obra contó con la interpretación de Alberto Closas y Analía Gadé.

Las entradas para el pase, a un precio que oscila entre los 12 y los 20 euros, se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Principal hoy jueves hasta las 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Además, pueden comprarse a través de la página web www.teatroprincipalpalencia.es.