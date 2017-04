Sergio Martín: «Me lo han pedido con tanto cariño que es un honor dar el pregón en el Cristo»

El origen de la designación de Sergio Martín como pregonero de las fiestas del Cristo del Otero se sitúa precisamente en las fiestas del año pasado en este popular barrio. Entonces fue el director del diario Público, José María Crespo, quien pronunció el pregón. Y como colaborador de ‘La noche en 24 h’, el programa que dirigía Sergio Martín, decidió llevarle de regalo una pequeña reproducción de la escultura de Victorio Macho. «Lo enseñé en pantalla, conté su historia y hablé un poco del barrio del Cristo. Parece ser que muchos vecinos lo vieron, se sintieron muy ilusionados y eso, de alguna forma, les ha llevado a elegirme como pregonero de las fiestas de este año. Me lo han pedido con mucho cariño, me ha hecho muchísima ilusión y para mí es un honor dar el pregón en este barrio», explica Sergio Martín.

El periodista es zamorano y conoce Palencia, como otras provincias de Castilla y León, aunque guarda recuerdos entrañables de sus visitas de estudiante a la capital. «Cuando estudiaba la carrera en Salamanca compartí piso con un compañero que era de Villamuriel de Cerrato y fuimos en varias ocasiones a su casa. Salíamos en Palencia y, aunque no recuerdo haber visitado el barrio del Cristo, por supuesto que he visto la gran figura que preside la ciudad. Chema Crespo, además, me ha contado en varias ocasiones que es el segundo más alto del mundo, después del de Río de Janeiro», señalaba ayer Martín.

«¿Que de qué voy a hablar en el pregón? Pues aún no lo tengo ultimado, pero creo que se trata de contar un poco por qué estoy allí, cuál es el origen de todo esto, y sobre todo agradecer a los vecinos el cariño que me han mostrado. Además, tendré que tener una pequeña ayuda de Chema Crespo en esto», agregó el periodista.