El cadáver del rumano intoxicado por alcohol será enterrado en Villaluenga

Raúl Berzosa, alcalde de Villaluenga de la Vega, señaló en su día que el municipio no se haría cargo de los restos mortales de uno de los ciudadanos de origen rumano hallados muertos el 26 de febrero en una casa de la localidad después de haber consumido el día anterior gran cantidad de alcohol. «Aunque vivían en Villaluenga, no constan como empadronados, sino en un pueblo de Castellón», apuntaba el alcalde de Villaluenga de la Vega, Raúl Berzosa, que explicaba cómo una hermana del hombre de origen rumano cuyos restos permanecían en el Tanatorio de Palencia se había puesto en contacto con él para pedir su ayuda, pues la familia del fallecido no tiene dinero para poder repatriar el cuerpo. Finalmente, transcurridos casi dos meses desde su muerte, el Juzgado de Carrión, que instruye el caso, ha autorizado al Tanatorio de Palencia el enterramiento del cadáver de I. P., de 39 años, en el cementerio de Villaluenga de la Vega, pudiendo reclamar esta empresa los gastos «a la autoridad administrativa correspondiente».

La familia del otro fallecido, I. D., también de 39 años, se hizo cargo de sus restos, pero el cuerpo de I. P. ha permanecido durante todo este tiempo en el Tanatorio de Palencia, que procederá a la inhumación del cadáver después de la autorización del Juzgado de Carrión.

Los hechos se remontan al 26 de febrero, cuando la cotidianidad de Villaluenga de la Vega se alteró de forma brusca con el hallazgo por la mañana de los cuerpos sin vida de dos hombres de origen rumano en la casa de la calle Damas donde vivían y descansaban tras su trabajo en la industria maderera para una empresa leonesa que desarrolla su actividad en Saldaña. El día antes, sábado, no era día de labor, y los dos hombres ocuparon buena parte de ese día en beber, incluida una apuesta a ver quién podía más, por lo que la tesis de la muerte por la gran ingesta de alcohol es la más barajada.

Los dos hombres, que vivían en la vivienda al parecer con otros dos compatriotas, fueron encontrados muertos en la mañana del domingo. La alarma la dieron los compañeros de vivienda, que a las 22:00 horas del sábado 25 de febrero les dejaron en la casa en estado muy ebrio y, al volver sobre las 9:00 horas del día siguiente, los hallaron sin vida.

Los dos hombres de origen rumano, V. C. y V. L., que se quedaron en la casa de Villaluenga de la Vega con los dos hombres de la misma nacionalidad hallados muertos, declararon el 22 de marzo como testigos ante la titular del Juzgado de Carrión de los Condes y aseguraron que se preocuparon por su estado de salud antes de la medianoche, por lo que se cercioraron de que estaban vivos. En concreto, uno de los declarantes apuntó que, sobre las 23:30 horas, bajó a ver cómo estaban, porque otro compatriota le llamó por teléfono para que comprobara su estado, y el otro aseguró que, cuando se marchó de la vivienda a las 24:00 horas, pasó por delante de ellos y se cercioró de que ambos estaban bien, asegurando incluso que «roncaban».

Según los informes forenses, los dos rumanos murieron uno de ellos en torno a las 00:30 horas y el otro, sobre las 1:30 horas, al parecer por la gran cantidad de alcohol ingerida en combinación con una hipotermia agravada por la baja temperatura que había en la vivienda, ya que no tenía calefacción.

La presencia en la casa de los dos rumanos que declararon el 22 de marzo la revelaron los cinco hombres de nacionalidad rumana detenidos por la Guardia Civil en relación con la presunta comisión de un delito de omisión del deber de socorro, después de que dejaran en estado muy ebrio en la noche del 25 de febrero a los dos compatriotas en la casa de Villaluenga de la Vega que dos de los detenidos compartían con ellos y los encontraran muertos la mañana del domingo, al volver de fiesta de Saldaña. La jueza, después de tomarles declaración por espacio de cinco horas, decretó su puesta en libertad sin fianza y sin medidas cautelares coercitivas.

Los cinco detenidos declararon que, además de I. D. e I. P., los dos rumanos de 39 años fallecidos, en la vivienda se quedaron otros dos compatriotas y que, aunque se fueron de fiesta a Saldaña, llamaron por teléfono varias veces para saber cómo se encontraban.

En cuanto a la autopsia de los dos cadáveres, no hay todavía informe definitivo sino provisional, pues se han remitido muestras al Instituto Nacional de Toxicología para que sean analizadas y se determine con exactitud la causa de la muerte de los dos hombres.