El Ayuntamiento de Palencia limita el riego de parques y jardines por la sequía

La falta de agua y la situación de sequía no solo ha puesto en alerta a los agricultores, sino también a muchos municipios que temen ver cómo el abastecimiento puede correr peligro si no llueve. Las administraciones ya se han puesto manos a la obra y la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, y el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, han pedido a los ciudadanos que extremen el control del gasto de agua para evitar derroches y han reclamado un consumo responsable.

«Desde que la Confederación Hidrográfica del Duero nos planteó la situación de riesgo, el Ayuntamiento de Palencia limitó los riegos y valdeos de la ciudad, está implantando de forma urgente y preferente los riegos inteligentes limitando el riego, y ha iniciado con la empresa que gestiona el servicio de agua en la ciudad una campaña de sensibilización para hacer llegar a los ciudadanos la importancia de este bien que ya es escaso y la necesidad de controlar el gasto», afirmó ayer el alcalde, Alfonso Polanco.

En esta misma dirección se pronunció la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, que reconoció que se está abordando una situación de sequía importante y tanto la Confederación Hidrográfica del Duero, que es quien regula, como los agricultores, que son conscientes de la situación, van a tener que abordar algunas restricciones de agua, una medida que probablemente se extienda también al abastecimiento de algunos municipios. «Desde la Diputación estamos estudiando cómo abordar, no tanto las competencias de la CHD y de los regantes, sino un plan referido a la situación de los abastecimientos. De manera habitual, siempre existe una convocatoria abierta todo el año para abastecer con cisterna a los municipios. Si continúa esta situación de falta de lluvias, se pueden llegar a situaciones de más dificultad. Por eso estamos abordando el tema, para poner en marcha una serie de medidas y protocolos para que no solo los ayuntamientos, sino todos los ciudadanos, debemos saber que es un año de dificultad en la oferta del agua, que es un bien escaso pero imprescindible para el abastecimiento. Cualquier otro uso hay que pensarlo y debemos ser responsables», concluyó ayer Armisén, que incidió en la necesidad de hacer uso del «sentido común» para que los ciudadanos del mundo rural no derrochen agua.