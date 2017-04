El comedor social de Palencia cierra el día 30

«Yo no soy Pepe Calderón, no paseo todos los días por la Calle Mayor ni conozco a tanta gente de Palencia. Pepe es Pepe. Cuando asumí la presidencia de la Asociación Benéfica Virgen de la Soledad, confiaba en que el donante anónimo (un palentino que reside fuera de Palencia y que aportó en su día 3.000 euros para que el comedor social pudiera abonar los recibos de la electricidad y del gas) pudiera seguir ayudando, pero le he mandado una carta y no ha contestado. Tampoco se ha puesto en contacto conmigo ninguna administración, y el comedor social, más tarde o más temprano, tenía que caer. Podría cerrarse hoy mismo, pero vamos a dar un margen, por si acaso». Las palabras del presidente de la Asociación Benéfica Virgen de la Soledad, Ángel Salamanca, que en enero de este año tomó el relevo de Pepe Calderón, no dejan lugar a dudas: el comedor social Siempre Contentos, ubicado en la calle Pintor Oliva y que gestiona la asociación, echa el cierre. Y ya hay fecha para el último servicio a las entre 50 y 60 personas necesitadas que acuden de media cada día a sus instalaciones: el día 30 de este mes.

«Tenemos un descubierto en las cuentas de 1.060 euros, y sigue aumentando. La gente cada vez se echa más para atrás, y yo también necesito descansar de estar todos los días con nervios. Sí quisiera mantener abierta la nave en la que se reparten alimentos para familias necesitadas, 122 en este momento, pero hay que pagar el alquiler de la nave, el renting de la furgoneta, pagar la luz y el agua...», añade Jesús Salamanca.

Con más de ocho años de funcionamiento, la ilusión del fundador, Pepe Calderón, se esfuma. El comedor social que puso en marcha, siempre en riesgo de desaparición, se ve abocado ahora al cierre.