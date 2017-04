El PSOE reclama 17 millones más al Gobierno para cubrir las necesidades de Palencia

El PSOE de Palencia ha calificado los Presupuestos Generales del Estado como un «castigo sistemático» por parte del Gobierno del PP a la provincia de Palencia. Los socialistas indican que este castigo se aprecia claramente en la caída de más del 50% en las inversiones previstas para este año, pero también en los niveles de ejecución de ejercicios anteriores.

«El año pasado no se ejecutó ni un solo euro para el nuevo acceso a Palencia desde la A-67 o para construir el tramo de autovía entre Aguilar y Báscones. Pueden volver a incluir las partidas, porque tienen todo el dinero del año pasado, que les sobró íntegramente, porque no se ejecutó nada», ha explicado la secretaria general de los socialistas palentinos, Miriam Andrés, quien ha participado en una comparencencia de prensa junto a la diputada Mariluz Martínez Seijo y la senadora Rosa Aldea.

Andrés ha pedido también a los parlamentarios del PP que hagan el esfuerzo de presentar enmiendas a los presupuestos para que puedan cubrir las necesidades reales de la provincia de Palencia.

Ante esta situación, las parlamentarias socialistas van a presentar ocho enmiendas a los Presupuestos del Estado, que suman 17 millones de euros, y que, según entienden, deben añadirse a los 80 ya presupuestados por el Gobierno.

Los socialistas piden 2 millones de euros para elaborar un proyecto de rehabilitación integral del firme de la A-67 entre Aguilar y Palencia, ya que, según ha explicado Mariluz Martínez Seijo, los únicos fondos que hay para esta autovía están comprometidos para la construcción de nuevos acceso en la capital y en Aguilar. «A pesar de lo que dijeron el otro día los parlamentarios del PP, no es verdad que haya dinero en los presupuestos para mejorar el firme de la autovía. No figura en ningún sitio. De hecho, al elaborar la enmienda, hemos tenido que crear una partida nueva que no existía», ha indicado la diputada del PSOE.

Asimismo, se piden 2 millones de euros para impulsar definitivamente las actuaciones de construcción del tercer carril entre Cigales y Venta de Baños.

También se introduce una alegación, por 4,5 millones de euros, para que se recupere el proyecto de construcción de la autovía a Benavente. Y además, demandan los socialistas que se aumente en 4 millones la consignación para la autovía entre Aguilar y Burgos, en el tramo que llega a Báscones de Valdivida.

En los fondos de Adif, se demandan 4 millones en el apartado de mejoras de estaciones en explotación de la línea Venta de Baños, Palencia, León, Asturias, para la ejecución de obras en Venta de Baños y para la integración del ferrocarril en la capital.

Asimismo, se piden un aumento de 300.000 euros en los fondos destinados a La Tejera y de 150.000 euros en la subvención para la Fundación Díaz-Caneja.

Otra crítica de los socialistas hace referencia al descenso de las inversiones por parte del Ministerio de Agricultura, y se piden 50.000 euros para que comiencen a darse los pasos necesarios para la construcción de dos balsas de contención de agua en la zona de la Cueza para que puedan paliarse los efectos de la sequía.