89 ascensores nuevos en Palencia desde 2014

Hasta ese momento, el Ayuntamiento de Palencia mantenía una normativa muy restrictiva, que prácticamente hacía imposible que se pudieran instalar ascensores en aquellos bloques antiguos que no contaban con este dispositivo. Pero en el pleno del 17 de mayo de 2012 se aprobó la modificación inicial de tres artículos del Plan General de Ordenación (PGOU) que afectan a la regulación de la instalación de ascensores, para, a continuación, aprobar la nueva ordenanza municipal, con la que se regula la instalación de estos dispositivos en los edificios antiguos que no tengan. «Es una normativa muy necesaria y muy demandada por los ciudadanos. Cuenta con el acuerdo de todos los grupos políticos, y lo extraño es que no se haya hecho antes en Palencia, porque ya lo tienen la mayoría de las ciudades», explicaba entonces la edil de Urbanismo, María Álvarez. Y tenía razón, porque el número de licencias municipales concedidas para la instalación ha ido creciendo, hasta el punto de que, desde el 1 de enero de 2014 hasta el pasado mes de marzo, el Ayuntamiento ha dado el visto bueno a 89 licencias de este tipo (en sus distintas modalidades: instalación, sustitución, supresión de barreras arquitectónicas o bajada a cota cero).

«El hecho de haber modificado normativas, en este caso con los ascensores, y de haber sacado una ordenanza, ha hecho que la gente vea que es un beneficio, porque había mucha gente esperando a poner ascensores. Lo que hemos hecho ha sido facilitar que se pueda hacer. Se hizo una modificación específica para poder instalar ascensores donde antes no se podía, yendo en la línea de facilitar la accesibilidad, y desde ese momento notamos que empezó a haber no una avalancha pero sí una importante subida de las licencias para la instalación de ascensores. Muchas comunidades que no tenían ascensor y tenían dificultades con la normativa anterior estaban esperando a ese cambio, a que se facilitaran un poco las cosas», hace hincapié María Álvarez, que señala que ello ha tenido incidencia en el repunte de la construcción. «Cuando hay crisis, no te compras unos zapatos, arreglas los que tienes. El año pasado se dio el índice máximo de expedientes desde 2007, son expedientes de reformas, de cosas pequeñas, la actividad no ha parado pero ha cambiado, ya no se va a grandes bloques de viviendas, aunque sí que se está empezando otra vez un poco, pero hemos estado unos años en los que se ha ido a reformas de pequeñas obras en casa para mejorar las condiciones y la habitabilidad de cada vivienda», añade la edil de Urbanismo.

«Antes, si había que hacer mucha obra en casa, la gente se cambiaba de piso, ahora la política es que hay que arreglar, reformar. El Informe de Evaluación de Edificios (documento en el que se acredita la situación en la que se encuentran los edificios en relación con su estado de conservación, accesibilidad universal y eficiencia energética) también ha contribuido a que te plantees hacer unas obras que antes no hacías», concluye María Álvarez, consciente de que en Palencia aún quedan muchas edificaciones que no tienen ascensor, «pero en todas aquellas donde sea mínimamente factibles, las comunidades lo están intentando».