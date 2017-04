«La marihuana puede ser ilegal pero para mí es una medicina»

José Carlos tiene 42 años y desde hace cinco convive con la esclerosis múltiple recurrente remitente, una enfermedad que comenzó a combatir con medicina tradicional y a la que asegura haber ganado terreno gracias al uso de la marihuana. El cannabis es una droga, pero este vecino de Palencia afirma que para él es una medicina, un remedio para su enfermedad que pasará a ser legal «el día que Montoro se ponga a echar cuentas». El Parlamento cántabro acaba de presentar una proposición no de ley para legalizar el uso terapéutico del cannabis y José Carlos ha aprovechado la ocasión para tomar la palabra y pedir a la sociedad «que se deje de criminalizar a los enfermos que solo quieren mejorar sus condiciones de vida».

–¿Por qué empezó a usar la marihuana de forma terapéutica?

–Empezamos con medicaciones ‘por un tubo’, pero gracias a la marihuana terapéutica me he podido quitar de todas ellas. Desde el principio me recetaron ‘Sativex’, pero no funcionó. Esta medicina está sacada de la marihuana y genera adicción y pensé que sería mejor para mí utilizar directamente la planta, que no lleva ningún componente químico. A raíz de que comencé a usar la marihuana terapéutica, se me quitaron los espasmos, los calambres y todos las causas que trae aparejada la enfermedad.

–La pérdida del apetito y los trastornos en el sueño suelen ir aparejados a su enfermedad. ¿También acabaron con el uso de la marihuana terapéutica?

–Claro. A mí se me han acabado los espasmos y los calambres, por la noche puedo dormir y además gracias a la marihuana tengo apetito para comer. Yo le veo todo ventajas porque ahora he dejado de tomarme todas las pastillas que necesitaba antes, que llegaron a ser hasta siete diarias. Este tipo de tratamientos te revientan el estómago, te quitan el hambre y te dejan fatal. Yo he llegado a pesar 60 kilos y mido 1,75 metros. Por suerte, ahora las cosas han cambiado

–Usted utiliza la marihuana como si fuese un medicamento, pero para comprarla no acude a la farmacia, precisamente...

–Pues no. Tengo que acudir a camellos para poder acceder a mi medicina y eso tiene sus riesgos. Vamos a ver si se da el paso para que se pueda legalizar, al menos para los enfermos. Nos ahorraríamos las denuncias y todo lo que acarrea medicarse con una sustancia que no es legal.

–¿A usted le han denunciado?

–Si. Un par de veces por tenencia. Venía de comprarla para llevarla a mi casa y en ese trayecto me pusieron una multa de 600 euros. Ir a comprar mi medicina me costó una multa y creo que no es justo. El informe médico de mi neurólogo pone que el uso de la marihuana terapéutica me ayuda a controlar los efectos de mi enfermad.

–¿Pero ese informe le sirve de algo si le denuncian por tenencia?

–No lo sé. Aún no me han parado desde que tengo este informe. Es ilegal , ya lo sé. Pero para mucha gente es una medicina.

–Hay medicinas que se elaboran con sustancias derivadas de drogas como el opio. ¿Por qué es tan difícil encontrar fármacos con derivados del cannabis?

–Tenemos un Gobierno que se ha mostrado siempre muy cerrado a este tipo de temas, pero ha salido a la palestra un diputado del Partido Popular que dice que toma marihuana porque tuvo cáncer y ahora todo el mundo está a favor. Llevamos muchos años detrás de esto, y como ese señor hay miles de personas que nos estamos beneficiando de estos tratamientos en la clandestinidad y que nos gustaría que nuestra medicina no fuese considerada una droga, porque para nosotros no lo es. Ahora empieza el verano y para mi enfermad esta época es muy mala, por eso ahora lo primero que hago cuando me levanto es fumarme un porro.

–¿Cuántos porros se fuma al día?

–Una media de cinco, seis o siete.

–¿Y fumaba porros antes de tener la enfermedad?

–Sí. Antes lo hacía por vicio, pero ahora lo hago por necesidad.

–Y no cree que algún suspicaz puede pensar que usted está utilizando su enfermedad como excusa para que ese vicio pase a ser medicinal...

–La gente puede pensar lo que quiera. Yo miro por mí, por el beneficio de mi enfermedad. Me da igual lo demás. El asunto es que es ilegal conseguirla y tenerla. Si yo salgo de comprar y me paran en el trayecto hacia a mi casa, me van a multar porque llevo una medicina que voy a utilizar en la intimidad de mi domicilio. Ese es el problema, no lo que puedan pensar unos u otros.

–El precio del gramo de marihuana en el mercado ronda los cinco euros. ¿Cuánto dinero puede llegar a gastarse al mes en ‘sus medicinas’?

–Me suelo gastar unos 100 euros al mes, con el problema de que no trabajo y de que vivo con una pensión mínima de 650 euros. Paga piso, agua, luz, come y medícate. La verdad es que me resulta muy complicado.

–¿Cree que algún día su ‘grinder’ desmigará marihuana legal?

–Ese día llegará cuando Montoro se ponga a echar cuentas de la recaudación que se está perdiendo el Gobierno con la prohibición.