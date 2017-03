Una de cada tres muertes en Palencia se debe a enfermedades del corazón

Un territorio más envejecido se traduce en una tasa bruta de mortalidad más elevada. Y eso es lo que ocurre en Palencia, provincia que suma 2.156 fallecimientos al último informe sobre las causas de muerte que ha elaborado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A estos datos hay que añadir que las cifras de población que arroja el Instituto Nacional de Estadística (INE) no suelen ser muy esperanzadoras para la provincia de Palencia. Y es que el número de nacimientos continúa el descenso iniciado en 2009, mientras que la cifra de defunciones, con un ligero descenso este año, continúa en cotas por encima de los dos mil (1.973 en 2011, 2.092 en 2012, 2.025 en 2013, 2.162 en 2014), los últimos registrados por el INE).

¿Yde qué mueren los palentinos? Pues siguen la tendencia que marca al conjunto de España. Yes que, curiosamente a lo que se pueda pensar, las enfermedades del sistema circulatorio (infartos de miocardio y cerebrovasculares, entre las principales) se cobran más vidas que los tumores. Como atestigua el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Río Carrión, José María Asín, «vivimos cada vez más y nos hacemos más viejos, y viejas también se hacen nuestras arterias, pero no quiere decir que no nos cuidemos», explica para entender el balance de cifras, relativo a 2015, que ha lanzado el INE.

El año 2015 cerró con la muerte de 2.156 personas en Palencia (1.064 hombres y 1.092 mujeres) y 422.568 personas en España, una cifra superior a la del año anterior que pulverizó la serie histórica del INE que data de 1980, que también en España se explica por el progresivo envejecimiento de la población.

La comunidad autónoma de Castilla y León registró en 2015 un total de 29.302 defunciones (422.568 en España), lo que representa un incremento del 5,45% en comparación con los datos de defunciones de 2044 (27.787), frente a un aumento del 6,8% en España, según los últimos datos publicados por el INE. A nivel nacional, la tasa bruta de mortalidad sube un 6,9% hasta los 910,5 casos por cada 100.000 habitantes. En 2014 se registraron 852,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes, lo que apenas representó un aumento del 1,7% con respecto al año anterior.

Entre las causas de muerte, las enfermedades del sistema circulatorio mantienen el primer puesto con 668 fallecidos (124.197 en España), seguidas por los tumores (572), y las enfermedades del sistema respiratorio, con 261 difuntos(51.848 en España). Las enfermedades del sistema nervioso (entre las que se enmarca el Alzheimer) fueron la cuarta causa de muerte en toda España, y en Palencia ocasionaron 111 decesos.

Por sexos, los tumores son la primera causa de muerte para los hombres (297 fallecidos por cada 100.000) y la segunda en mujeres (184,9). Y las enfermedades del sistema circulatorio repiten como primera causa de fallecimiento para ellas (286,9) y la segunda para los varones (247,6). También ocurre así en Palencia, con 349 hombres y 223 mujeres fallecidos por tumores, y 289 hombres y 379 mujeres, por enfermedades del sistema respiratorio.

Por edades, de entre 15 y 39 años, un mayor porcentaje falleció debido a causas externas (38,5%), mientras que la mayoría de muertes de los mayores de 79 años fueron causadas por enfermedades del sistema circulatorio (33,9%).

Las enfermedades circulatorias que provocaron un mayor número de muertes fueron las isquémicas del corazón (infarto, angina de pecho) y las cerebrovasculares, que aumentaron un 3,7% y un 3,1% respectivamente.

Entre los tumores, el más mortal volvió a ser el cáncer de bronquios y pulmón, con 90 fallecimientos en Palencia, y el de colon, con 63. Entre las causas de muerte más frecuentes, el principal incremento respecto a 2014 se dio en la neumonía, que creció un 20 % para los varones y un 21,8 % para las mujeres, y la demencia (incluye la vascular y la senil pero no las enfermedades del sistema nervioso como el Alzheimer), que subió más de un 14% y contabilizó 71 muertos en Palencia (22 hombres y 49 mujeres).

Por comunidades autónomas, las tasas brutas de mortalidad más elevadas corresponden a Asturias (1.297,8 muertes por cada 100.000 habitantes), Castilla y León (1.189) y Galicia (1.162,8).

Las muertes por suicidio descendieron en 2015 hasta los 3.602 fallecidos, un 7,9 % menos que el año anterior, pero todavía duplican el número de decesos por accidente de tráfico, que crecieron un 0,4% hasta sumar 1.880.

En total, en 2015, 15.079 personas fallecieron por causas externas –suicidio, caídas accidentales, ahogamiento y accidentes de tráfico–, que tras un incremento del 1,2%, registró la cifra más alta desde 2008. Palencia también aporta 65 fallecimientos por estas causas, 45 de ellos hombres y 20 mujeres. Los accidentes de tráfico se cobraron 5 vidas en Palencia en 2015, y los suicidios, 20 (17 de ellos correspondían a varones).

Las caídas accidentales se cobraron 2.783 vidas y el ahogamiento, con un aumento del 12,7 %, provocó 2.672 fallecidos (en Palencia, 12), según datos recogidos en el informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.