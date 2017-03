La Guardia Civil baraja la tesis de que el arrollamiento en Villodrigo fue por accidente

Lo apuntaba el pasado miércoles un vecino de Villaquirán de los Infantes (Burgos) que conocía bien a B. M. R., el hombre de 77 años nacido en esta localidad que murió en la tarde de ese día, en torno a las 18:50 horas, arrollado por un tren Alvia en el término de Villodrigo. «Hasta que no lo confirmen, yo no digo nada. Me extraña mucho que se haya tirado al tren. Se llevaba bien con su mujer y no tenía problemas», comentaba ese vecino en relación a las circunstancias de la muerte de el hombre. Pues bien, no parece muy desencaminado ese vecino, ya que la Guardia Civil, que prosigue con sus investigaciones para determinar cómo se produjo el suceso, baraja la hipótesis de que el fallecimiento de B. M. R. se debió a un accidente, no a un suicidio.

«A saber qué hacía por las vías. Igual estaba rebuscando chatarra», añadía el vecino de Villaquirán de los Infantes preguntándose sobre el motivo de la presencia de B. M. R. en la zona, y esa tesis no la descarta la Guardia Civil a la hora de situar al fallecido en ese momento en la vía férrea a la altura de Villodrigo.

El suceso se produjo antes de las 18:50 horas del miércoles, cuando B. M. R. falleció arrollado por un tren Alvia que cubría la línea entre Madrid y Hendaya en el término de Villodrigo, localidad de Palencia que dista quince kilómetros de la localidad burgalesa de Villaquirán de los Infantes, de donde procedía el fallecido.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas de la muerte de B. M. R., que tenía dos hijos y que trabajó en la fábrica de harinas de Villaquirán de los Infantes antes de emigrar a la localidad guipuzcoana de Legazpia, donde trabajó muchos años hasta que, ya jubilado, regresó al pueblo.

Tras el levantamiento del cuerpo, el tren reanudó su marcha a las 21:15 horas para seguir hacia Hendaya, con 175 minutos de demora.