La ONCE reparte 35.000 euros en Palencia

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) ha repartido 35.000 euros en la capital palentina, donde se ha vendido un cupón correspondiente al sorteo del día de ayer, miércoles 15 de marzo.

El agente vendedor de la ONCE Juan Carlos Perrote Dueñas, es quien ha traído la ilusión a la ciudad de Palencia, donde vende el cupón y el resto de productos de juego de la ONCE, desde septiembre del 2008 en el quiosco ubicado en la avenida Manuel Rivera, número 13, formando parte de la plantilla de vendedores de la ONCE en la comunidad, constituida actualmente por más de 725 personas con discapacidad, quienes cada día, con esfuerzo y dedicación reparten ilusión entre nuestros clientes y celebran la suerte de los premios repartidos.

Informamos a nuestros clientes que la ONCE que se está comercializando el Sorteo del Extra del día del Padre, el cual se celebrará el próximo 19 de marzo. Se trata de un cupón cuyo precio es de 5 euros y con el que se puede conseguir un primer premio de 17.000.000 euros.