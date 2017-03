Palencia, en el sello de la ciberseguridad

En un mundo completamente informatizado, que ya no puede concebirse sin la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación a prácticamente cualquier ámbito de la actividad humana, la ciberseguridad comienza a convertirse en una de los aspectos de mayor relevancia en el campo de las interrelaciones empresariales. Fraudes, robos de datos, estafas se encuentran ya a la orden del día y la nómina de empresas e incluso de cuentas personales que sufren ciberataques prácticamente a diarios se ha convertido ya en interminable.

Hasta hace unos meses, la única certificación existente en este ámbito era la ISO 27001, que realmente no garantiza la seguridad de una empresa, sino únicamente que cumple con unos sistemas de gestión para la protección de la información, pero que pueden no ser los adecuados, puesto que hay ningún control de seguridad real. Solo se mide el cumplimiento de sus protocolos, que no tienen por qué ser los adecuados.

Empresas y administraciones públicas son concientes de esta situación, por lo que desde la Agrupación Empresarial Innovadora en Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas (un conglomerado de empresas, asociaciones, universidades, centros tecnológicos y de invetigación, así como de entidades públicas reconocido por el Ministerio de Industria) se ha impulsado la creación del primer sello mundial de ciberseguridad, una acreditación que certifica oficialmente que una entidad tiene implantadas unas medidas técnicas y organizativas que hacen que tenga un nivel excelente de ciberseguridad, lo que garantiza que puedan contratarse sus servicios con total fiabilidad.

«Quien obtiene el sello puede certificar ante otros que tiene un nivel excelente de ciberseguridad, pero no solo a nivel de gestión, sino también a nivel de implementación técnicas. Puede demostrar que realmente ha implantado medidas técnicas para garantizar esa seguridad. No hay en estos momentos ninguna diferenciación entre las empresas que se molestan en dotarse de medidas de seguridad ante posibles ciberdelitos y las que no toman ninguna medidal. El sello nace precisamente para eso, para decirle a los demás que a nivel técnico y organizativo eres excelente en cuanto la seguridad», explica Julio César Miguel, director de la empresa palentina Grupo CFI, que forma parte del equipo que ha trabajado en el diseño del sello.

La acreditación viene avalada por la Agrupación Empresarial Innovadora (AEI), de la que el Grupo CFI forma parte, junto a casi un centenar de entidades españolas vinculadas al mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Para el desarrollo, se han unido diez firmas, entre las que además de la palentina figura Proconsi, CSA, Everis, Xeridia, Universidad de León, Centro Andaluz de Tecnologías (Citic), S21sec, SGS y Panda Antivirus.

«Hemos colaborado todas estas entidades aportando cada una de ellas nuestro nivel de especialización. En nuestro caso, sobre la protección de datos, que es uno de los aspectos en los que centramos nuestro trabajo», explica Julio César Miguel, quien concreta que se ha tardado un año y medio en definir las especificaciones técnicas del sello, lo que le otorga un alto nivel de calidad y eficiencia.

Julio César Miguel, que es a su vez presidente del comité de gestión del sello, explica que en estos momentos el nivel de medidas técnicas de protección en las empresas españolas es muy bajo, por lo que están muy expuestas a sufrir fraudes, lo que ha lleva ya a organizaciones importantes como la sociedad financiera Iberaval a solicitar esta certificación.

«La verdad es que se está difundiendo mejor en Europa que en España, porque no hay ninguna otra acreditación mundial que garantice la excelencia en ciberseguridad. En España, ya se están dando paso, y hay muchas organizaciones que han comenzado a dar pasos, aunque hay que reconocer que no es fácil, puesto que no se trata solo de rellenar papeleo, hay que hacer inversiones técnicas, en equipos informáticos, en formación y también en infraestructuras», explica Julio César Miguel.

La firma palentina es además una de las cinco consultoras especializadas a las que debe recurrirse para seguir el protocolo de consecución de la acreditación.

El sello, que se presentó inicialmente en León en el mes de junio, tendrá también protagonismo en una de las ponencias que se presentarán mañana en el ‘Ciberday, la jornada sobre seguridad tecnológica que se celebrará en el Centro Cultural.