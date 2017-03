«Mujeres y Hombres y Viceversa se va a acabar muy pronto»

La noticia de la posible retirada de Mujeres y Hombres y Viceversa hizo arder las redes sociales hace unos días. Gourmets televisivos amantes de los documentales de la 2 y coprófagos de la caja tonta se enzarzaron en una guerra de tuits en la que los ‘memes’ cayeron como granadas sobre unos y otros. Pero no hay nada como haber vivido algo en primera persona para poder expresar lo que significa poderlo perder, y por esa razón toma la palabra la palentina Lorena Cova, que fue, hace ya casi cuatro años, pretendienta en el programa.

-¿Qué supuso para usted participar en Mujeres y Hombres y Viceversa?

-Fue una buena experiencia, pero no me abrió puertas. Es más, ahora no tengo trabajo y hay en muchos sitios que por el hecho de haber participado en televisión ya no me cogen o me miran de otra manera. Después del programa he seguido mi vida normal, la de siempre. Hay otros que siguen en la tele o haciendo bolos, pero yo no quería vivir de eso.

-¿Entonces no volvería al programa, si le ofrecieran la posibilidad?

-No. No porque haya tenido una mala experiencia, sino porque no me gusta el programa de ahora. Veo que la gente es mucho más joven, que va a salir en televisión sin el fin del programa: que es encontrar el amor. Su idea es utilizarlo como trampolín para hacer bolos. Además, no me gusta la dinámica del programa, en el que hay retos que me parecen cosas de niños. Si hicieran un programa con gente de más edad, sería más serio, pero ahora no lo es.

«En el programa había veces que se hacían 'trampas' por audiencia»

-¿Dice de verdad que usted fue a Mujeres y Hombres y Viceversa a encontrar el amor?

-Sí. A probar. ¿Por qué no? Nunca se sabe. Te lo puedes encontrar en cualquier lado, pero me lo propusieron y fui sin haber visto el programa, sin saber de qué iba.

-¿Pero tan complicado es ligar en Palencia que hay que irse a la tele para conseguirlo?

-No. Pero creo que los palentinos tendemos a buscar gente de fuera, no de aquí. No sé por qué, pero pasa. Yo fui allí por vivir una experiencia y por ver si era verdad lo que se decía y lo que no. Hay cosas que se planean allí, te dicen que tienes que hacer esto o aquello y tú te quedas diciendo: yo haré lo que me dé la gana. Si me dicen que dé un abrazo a alguien, no tengo por qué hacerlo. Si me sale, se lo daré, pero si no me sale, no se lo pienso dar.

-Es que la audiencia se mide ahora en abrazos...

-Muchas veces estaba todo guionizado, sobre todo para los tronistas. A las pretendientas nos pillaba todo más de sorpresa para ver cómo nos desenvolvíamos con las cosas que nos decían, pero había veces que se hacían ‘trampas’ por audiencia.

«Todo el mundo dice que estos programas son 'telebasura', pero todos los vemos»

-Pues la audiencia está yendo un poco mal. ¿Cree que está cerca el fin del programa?

-Sí. Creo que Mujeres y Hombres y Viceversa se va a acabar muy pronto. Han buscado cosas nuevas y no les ha salido bien. La gente se aburre de ver siempre lo mismo: el típico niño que se va con las cuatro y luego las engaña, con retos y estas cosas. Han cambiado el programa para tener más audiencia y no han tenido éxito.

-En ‘First Dates’ han sabido encontrar esa novedad...

-Sí. Ahora va gente que ha salido en Mujeres y Hombres. Incluso yo he recibido un mensaje de un redactor de ‘First Dates’ para preguntarme si me interesaba ir porque tenían un perfil de chico para mí. Pero tengo pareja y dije que no.

-Decía antes que el fin de este tipo de programas es encontrar el amor. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir fama?

-Es verdad. Allí la gente busca, sobre todo, la fama. Aunque pasas tanto tiempo con esa persona que al final puede que llegue a gustarte, pero todos buscan lo que hay después.

-¿Y cómo es ese después? ¿Es positiva la fama que da participar en un programa así?

-Depende para quién. Es positiva para los que les llaman después del programa, pero no lo es tanto para los que no les han dado bombo.

«Cuando estaba yo nos daban 150 euros por día y el 20% era para la agencia»

-¿Mujeres y Hombres y Viceversa es ‘telebasura’?

-Todo el mundo dice lo mismo, pero todo el mundo lo ve.

-Tendremos un poco de coprófagos. Nos alimentamos de basura o nos distraemos con ella...

-Todos vemos este tipo de programas o el Sálvame. Decimos que es ‘telebasura’, pero lo vemos a todas horas. Yo no pensé que lo veía tanta gente, pero resulta que hasta la gente que lo critica, lo ve.

-¿Cuánto dinero se gana por participar en el programa?

-Cuando estaba yo, nos quitaban el 20% para la agencia y nos daban 150 euros por día, en el que se grababan dos programas. Además, si tenías cita, te daban 50 euros.

-Palencia es una ciudad pequeña. ¿Le siguen señalando por la calle Mayor como ‘la de la tele’?

-Me siguen conociendo por la calle, en Palencia y fuera.

-¿Los concursantes son tan superficiales como parece o hay algo más debajo de esos músculos y de esos pechos?

-Yo he estado con gente que es tal y como se puede ver en la televisión, pero ahora ha cambiado mucho. Antes salían personas normales, de la calle, ahora es diferente.

«Les da igual meterse contigo o machacarte con tal de que los datos sean buenos»

-¿Qué diría a los que se alegran de que el programa no pase por sus mejores momentos?

-Les diría que, por mucho que se alegren, siguen pegados al televisor para ver este tipo de programas. A lo mejor es que han querido ir y no les han dejado.

-Es que no todo el mundo tiene los abdominales marcados o más de 90 de pecho...

-Hay que pasar un casting. Te preguntan sobre tu vida, cómo te gustaría que fuese tu pareja. Te graban, escuchan tu voz, aunque es verdad que ahí es todo ver cómo quedas en cámara. Si les convences, te llaman y si no, ahí te quedas.

-Pero está claro que lo que más importa es tener un buen físico...

-No. A lo mejor ven a un friki y le meten para reírse de él. Ellos no miran por las personas, solo miran por la audiencia. Les da igual meterse contigo o machacarte con tal de que los datos sean buenos.

-¿Conoce casos de gente que haya acabado mal después de pasar por el programa?

-La gente al final pasa del tema. Acabas pensando que hasta aquí se llegó, y punto, pero sí que conozco gente que lo ha pasado mal estando allí. A mí me dijeron que yo había hecho un trío y era mentira. No se pueden decir estas cosas.

-Alguno aún se lo recordará...

-En una ciudad grande a lo mejor no es para tanto. Pero aquí, en Palencia, esas cosas se recuerdan, aunque sean mentira.