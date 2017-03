El móvil y el GPS que desbrozaron el Monte

El teléfono móvil, aunque a veces esclavizador, se ha convertido en apéndice de la mano y, en ocasiones como el martes, en un instrumento salvador de vidas. A saber qué hubiera ocurrido de no haber tenido cerca ese aparatito D. C. G., el ciclista de 33 años que sufrió una caída cuando hacía una ruta por el Monte el Viejo y que, pese a la gravedad de sus lesiones y a que no podía moverse, tuvo la suerte de que su teléfono móvil no salió despedido con el golpe y pudo contactar con su esposa, enviarle su ubicación por GPS y poder ser evacuado de la zona.

El suceso ocurrió en torno a las 15:35 horas, cuando una llamada al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León alertaba de que un ciclista había sufrido una caída en la zona del Monte el Viejo que se conoce como ‘La selva’. Quien daba el aviso era la mujer del ciclista, a quien este llamó nada más sufrir la caída. Al parecer, D. C. G. no vio un árbol que tapaban unas ramas y su manillar tocó con el tronco, de forma que el manillar se giró por completo y el ciclista se fue directo contra otro árbol.

D. G. G. sufrió un fuerte golpe, pero no perdió la consciencia ni su teléfono, por lo que pudo llamar a su mujer, que le tranquilizó y dio aviso al Servicio de Emergencias 112, enviándole la ubicación de su marido. El Grupo de Rescate de Protección Civil evacuó al ciclista de la zona, inaccesible para vehículos por tierra, por lo que fue precisa la intervención de un helicóptero para poder rescatarlo.

D. G. C. fue operado de lesiones en el bazo y permanecía ayer en la UCI del Hospital Río Carrión, si bien su evolución es favorable.