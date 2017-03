«Los exoplanetas que se han descubierto pueden albergar vida, ahora hay que buscarla»

Eva Villaver es doctora en astrofísica y profesora en el departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido astrónoma de la NASA y de la Agencia Espacial Europea en el Instituto del Telescopio Espacial Hubble y su carrera se centra en las últimas etapas evolutivas de las estrellas y en la búsqueda y caracterización de sistemas planetarios. Ahora que los exoplanetas han dado el salto de las revistas especializadas al periódico, la doctora Villaver regresó ayer a su Palencia natal para participar en una charla en la Casa Junco, organizada por la Universidad Popular, en la que habló de su vida profesional, que le ha llevado a usar buena parte de los telescopios utilizados para encontrar el sistema solar TRAPPIST-1, en el que, según las últimas pesquisas, puede haber vida.

–Hace un par de días que el común de los mortales hemos oído hablar de exoplanetas, pero usted sabe de su existencia desde mucho antes. ¿Qué es un exoplaneta?

–Es cualquier planeta que encontramos orbitando sobre una estrella que no sea el sol. Hace 25 años solo conocíamos los del sistema solar y ahora hemos encontrado planetas alrededor de otras estrellas, que son los exoplanetas.

–Ahora se han descubierto siete exoplanetas a 39 años luz de la tierra. ¿Qué posibilidades hay de que alberguen vida?

–Lo que definimos es la condición de habitabilidad en el sentido de la distancia a la que está la estrella. La estrella en la que se han encontrado esos planetas es muy pequeña y muy activa en altas energías, como rayos x o radiación ultravioleta. Esos exoplanetas tienen las condiciones idóneas porque reciben la cantidad de luz que es necesaria para tener agua líquida en superficie. Pero, al estar tan cerca de una estrella de ese tipo, se pueden presentar muchos problemas. Tenemos que seguir tomando medidas para determinar si pueden albergar vida. Todo apunta a que son planetas similares a la Tierra, rocosos, que no están hinchados, y esos son los mejores candidatos que tenemos para detectar una atmósfera, que es lo que intentamos hacer.

–¿Pero pueden tener haber vida?

–No lo sabemos. Aunque se dan las condiciones para que se encuentre vida, no tenemos la capacidad de detectarla hoy en día. Fuera del sistema solar no ha habido indicios de vida. Dentro, se habla de que en Marte o en Venus pudo haber condiciones para albergar vida, pero cuando nos vamos fuera no tenemos la capacidad de detectar la señal, no tenemos la cantidad de luz necesaria para hacer este tipo de afirmaciones. Puede haber vida, pero ahora hay que buscarla, y será difícil.

–Así que va a costar unos cuantos años saber si alguna película de ciencia ficción se convierte en realidad científica...

–Una cosa es la imaginación y otra, la realidad. Los científicos nos basamos en datos y por eso estamos mucho más restringidos en nuestra capacidad de imaginar. Sin embargo, la literatura o el cine no tienen que tener ese rigor que para nosotros es tan importante y se pueden imaginar hasta el número de brazos que tienen los marcianos.

–Es que si hubo marcianos, no tenían ni brazos, ya que se habla de que solo pudo haber microorganismos...

–Ese es el tipo de respuestas que hemos podido dar en los últimos años. No se sabía si Marte podía albergar vida o no, ahora sabemos que quizá en el pasado, sí, aunque vida microscópica.

–Ahora que se han descubierto estos exoplanetas llenaremos el hueco que dejó en nosotros la caída de Plutón de la lista de planetas...

–Eso es una cuestión de clasificación. Si dejamos a Plutón como planeta, necesitaríamos incluir a muchos otros cuerpos del sistema solar que tienen sus mismas características. O lo sacábamos de la lista, metíamos a otros cuatro en la clasificación de planetas dentro del sistema solar.

–TRAPPIST-1. Así se llama el sistema estelar que se ha descubierto recientemente. ¿Quién pone nombre a estos hallazgos?

–Es el nombre del telescopio con el que se hizo la búsqueda. El equipo que lo descubrió es belga y tanto el nombre del telescopio como el del sistema es un guiño a la cerveza trapense.

–Científicos de muchos países trabajan de forma conjunta en la búsqueda de nuevos planetas. ¿Cómo se coordinan los recursos para peinar el cosmos?

–No buscamos todos lo mismo de la misma manera. Aveces entramos en competición y así avanzamos más rápido. Yo, por ejemplo, busco un tipo de estrellas que no busca otra gente porque ya saben que llevamos 15 años en la búsqueda. Lo que se suele hacer es pedir propuestas, equipos internacionales las evalúan y la mejor valorada es la que al final va al telescopio a trabajar.

–¿Qué le diría a los que alimentan la idea de que el hombre no ha llegado a Luna y que la carrera espacial fue solo propaganda ‘yankee’?

–Probar una mentira es más difícil que probar una verdad. La gente puede argumentar lo que quiera, pero hay pruebas de que el hombre ha llegado a la Luna. Uno puede especular lo que quiera, decir cualquier tontería y tener seguidores. Es mucho más fácil creer en la pseudociencia que en la ciencia.

–Pero el hecho de que no se haya vuelto a la Luna, alimenta las teorías de la pseudociencia...

–Es un viaje muy caro y no tiene mucho interés. Probablemente se vuelva. Fue un contexto histórico en el que había una competición ente dos países por lograrlo, pero ahora no se da ese tipo de pugna.

–La carrera espacial dotó de mucho presupuesto a los científicos para investigar durante la Guerra Fría. ¿Cree que volverán las vacas gordas a la ciencia ahora que el mundo se vuelve a polarizar con la llegada de Trump?

–No lo creo. Es mal momento para la ciencia. Ahí se dio una competición tecnológica, no científica. Lo que no entiende la gente es que la investigación es algo básico, gracias a ella podríamos curar lacras como el cáncer. La investigación no es un gasto, es una inversión.

–Si no hay dinero para ir a la Luna, lo de viajar a TRAPPIST-1 lo dejamos para el próximo milenio...

–Está muy lejos. Hay otra estrella, Próxima Centauri, que está más cerca y que tiene un planeta adaptable, tipo terrestre. Pero ir hasta allí también es inviable porque no tenemos la fuente de energía para hacer ese viaje. Habrá que esperar.