El público respalda la inauguración de la consolidada Muestra de Cine de Palencia

Martin Scorsese dijo en una ocasión que el cine trata de lo que está dentro del cuadro y de lo que está fuera. Lo que está fuera de ese cuadro del que hablaba el genial director se reunió ayer en el Teatro Ortega en la inauguración de la Muestra Internacional de Cine. Y es que el cine cuenta historias que nos transportan a otros mundos, a otros tiempos y a realidades diferentes a la nuestra, como la que vivieron los protagonistas de la pieza inaugural de la muestra: ‘Mi Valle’, un documental en el que se relatan las vivencias de los vecinos del Valle de Riaño, que vieron como la construcción de un embalse se comió sus casas y parte de sus vidas.

Muchas de esas personas a las que el agua arrebató el pasado se dieron cita ayer en el acto inaugural de la gala y no pudieron contener la emoción al revivir esos momentos complicados del pasado. Pero no todo fueron emociones en el acto inaugural de ayer, en el que también hubo espacio para esos discursos que nunca faltan en estos eventos, en los que los agradecimientos se suelen apoderar de los micrófonos. Aunque ayer un molesto sonido en la megafonía se adelantó a la retahíla de parabienes y permitió que los presentes disfrutaran del cine antes de lo previsto.

Sin micrófono, pero dispuestos a hacerse oír. Así subieron al escenario los jovencísimos directores de ‘Mi Valle’, Mario Santos y Lores Espinosa, que hablaron sobre la película antes de su proyección. Mario, de 25 años, y Lores, de 21, se conocieron en clase y con un presupuesto de solo 4.000 euros consiguieron hacer este documental que ayer llegó al corazón de más de uno. A Mario y a Lores no les asusta comenzar su andadura profesional en un sector tan castigado como el cine y aseguran estar cargados de ilusión por labrarse un nombre en un mundo que corre riesgo de desaparecer entre ‘emules’ y ‘torrents’. «No pensamos en el ‘famoseo’. Contamos historias, nos gusta lo que hacemos y si la gente disfruta con ello, genial y si no, ya veremos», explicaba Lores Espinosa mientras miraba de reojo hacia la puerta del teatro Ortega, en el que se estaba proyectando su documental mientras atendía a la prensa.

La película gustó al público, llenó el teatro de vecinos de Cascón de la Nava, pedanía de Villaumbrales que se creó para alojar a las personas del Valle Riaño que fueron expulsados de sus casas para la construcción del embalse. Esa historia llena de humanidad y de inhumanidad de la que hablaba la primera proyección de la muestra sirvió para abrir boca en esta vigésima sexta edición que se prolongará hasta el próximo día 25 de febrero.

El coordinador de la Muestra, Fernando Méndez, se mantuvo al margen y no acaparó protagonismo durante el acto inaugural. No obstante, todas las cámaras se fijaron en él y tuvo que atender a las peticiones de la prensa en una serie de entrevistas en las que destacó la apuesta de la muestra por las cintas españolas. «Hay una programación muy variada. Tenemos una exposición de Buñuel que todos los amantes del cine del director aragonés van a disfrutar, porque se va a ver una fase inédita de él. Luego, vamos a poder disfrutar de cortometrajes, largometrajes y documentales que no llegan a las salas comerciales. Los documentales están realizados todos por españoles, incluso por algunos realizadores muy cercanos, como una palentina que ha hecho un trabajo como ‘Desierto Líquido’», explicó el coordinador.

Ahora espera una semana en la que Palencia respirará celuloide en un momento en el que batalla contra las descargas ilegales sigue dejando muchos trabajos en la estacada. No obstante, la muestra ha querido mostrar que hay futuro con la proyección de ‘Mi Valle’, con esta obra inaugural hecha por dos jóvenes gracias al ‘crowdfunding’ que ha hecho creer a más de uno que el cine, pese a todo, sigue vivo. El cine no es otra cosa que contar historias que interesen a los demás y eso han hecho Lores y Mario en ‘Mi Valle, desoír a los que les dijeron que no podían, y hacerlo. Y es que Scorsese se ha cansado de decir aquello de «yo fui un niño con asma inducido a creer que no conseguiría gran cosa en la vida» y solo hay que ver donde ha llegado. Esto empieza y la entrada solo vale 3 euros por hora y media de cortos y 5 euros por largometraje.