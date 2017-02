Los agricultores temen por la campaña de riego en Palencia

Hace algo más de medio siglo que no se producía una situación similar en la provincia de Palencia. El invierno más seco de las últimas décadas, unido a la ausencia de pantanos donde almacenar el agua, ha generado una situación preocupante entre todos los agricultores que dependen del agua del sistema Carrión, que representan la inmensa mayoría de los labradores de la provincia. La Confederación Hidrográfica del Duero se une también a esa preocupación generalizada y ha propuesto al Gobierno la declaración de sequía y la adopción de medidas extraordinarias, aunque, salvo algunas exenciones fiscales, todo eso no se traducirá en una buena cosecha.

El año hidrológico comienza el próximo 1 de abril. Si bien es cierto que la situación puede dar un vuelco si durante el próximo mes llueve insistentemente, lo cierto es que las previsiones actuales son muy pesimistas.

La provincia de Palencia está divida en dos sistemas de riego: los que se nutren del río Pisuerga, donde la situación no reviste tanta gravedad dado que los afectados son menos y además cuentan con el pantano de Aguilar, que permite un almacenamiento importante, y los agricultores que se surten del sistema Carrión. Son precisamente estos últimos los que atraviesan una situación más delicada. Alrededor de 2.000 agricultores que trabajan unas 55.000 hectáreas de regadío (la mayor parte de ellas correspondientes a la provincia de Palencia, aunque un pequeño porcentaje corresponde a Valladolid) se encuentran ahora en una situación de «emergencia». según la calificación que le otorga la Confederación Hidrográfica del Duero.

El sistema Carrión lo forman dos embalses, el de Camporredondo y el de Compuerto, que tienen una capacidad de 165 hectómetros cúbicos entre los dos. Este agua, en el hipotético caso de que estuvieran llenos, ya resulta de por sí insuficiente para poder hacer frente a las campañas de riego agrícola. Por ello, ante los frustrados intentos de construir un nuevo embalse o buscar una solución alternativa, los regantes palentinos se nutren también del agua sobrante en la provincia de León que les llega a través de un trasvase desde el pantano de Riaño. Sin embargo, esa solución ya tiene casi fecha de caducidad, ya que el crecimiento progresivo de las necesidades en la provincia vecina apenas deja agua para trasvase a Palencia.

En cualquier caso, la situación actual es «muy preocupante», como coinciden en definirla tanto desde las administraciones como las organizaciones agrarias. En el sistema del Pisuerga, los tres embalses de Cervera, Requejada y Aguilar, que permiten almacenar unos 322 hectómetros cúbicos de agua, se encuentran actualmente a casi el 40% de su capacidad. La situación en estos dos pantanos no suele ser preocupante, si se tiene además en cuenta que la elevada capacidad del embalse de Aguilar, con 247 hectómetros, permite mantener las reservas del año anterior, lo que supone una garantía en caso de un año seco.

En el sistema Carrión, sin embargo, la situación es completamente opuesta. Los dos embalses, Camporredondo y Compuerto, se encuentran apenas al 20% de su capacidad (165 hectómetros)y, salvo que se produjera la utópica situación de que durante el próximo mes llueva de forma insistente todos los días, la campaña va a comenzar con muchas dificultades, si es que finalmente se puede regar, algo en lo que no todos confían. Este sistema suma ya un mes en situación de alerta y dos en emergencia. La Confederación Hidrográfica del Duero decidió el lunes proponer al Gobierno la declaración de sequía y la adopción de medidas extraordinarias, que pueden traducirse en la exención de las tasas de riego y otras cuestiones similares.

La situación a la que se ha llegado responde a un déficit histórico de más de cuatro décadas con la provincia de Palencia y todas las organizaciones coinciden en que la construcción de embalses y balsas hubiera sido la única solución. «Tenemos que jugar con la posibilidad de que hasta le 1 de abril, que es la fecha en la que se inicia oficialmente la campaña de riego, puede cambiar la situación. La valoración que yo puedo hacer es la de la situación de hoy, y es exactamente al misma que el 30 de septiembre, cuando se acabó la campaña anterior. No hay agua y tampoco hay nieve que en primavera pueda llenar los pantanos. La preocupación es muy grande», explicaba ayer el presidente de la Junta Central de Usuarios de la Cuenca del Carrión, Moisés Fernández.

Él habla en nombre de los 2.000 agricultores que suman los 55.000 hectáreas de la cuenca. «Yo no he conocido algo similar nunca, y me temo que además hay muchos cultivos aún pendientes de implantar, como la remolacha o el maíz, que no sabrán qué hacer. Si se mantiene esta situación, tengo dudas incluso de que se pueda garantizar el abastecimiento», agrega Fernández.