Palencia, con 1.040 pisos vacíos, es la provincia con menos casas sin vender

En Palencia hay 1.040 viviendas pendientes de venta o alquiler, un ‘stock’ acumulado desde 2008, año de comienzo de la crisis. En todo caso, la provincia es la que menos unidades sobrantes tiene en todo el país, incluso por debajo de Zamora (1.068) y Teruel (1.166). En el otro extremo están Madrid, Valencia y Murcia, que son las provincias con mayor número de viviendas sin ocupar.

Así lo calcula la tasadora Tinsa, que ha obtenido los las cifras cruzando las bases de datos del Ministerio de Fomento y del INE, y recabando la opinión de más de dos centenares de técnicos. De esta forma cuantifica en 340.000 las casas construidas en España que aún no tienen ocupantes. Este sobrante de viviendas supone algo más de una quinta parte de los 1,6 millones de inmuebles residenciales construidos durante los últimos nueve años. Tinsa considera que serán necesarios al menos tes años para dar salida al sobrante de viviendas en el ámbito nacional, y que incluso en las provincias con menos excedente, como es el caso de Palencia, la proporción no baja del 16% respecto a los inmuebles acabados desde 2008.

«Sin poner en duda la veracidad de los datos» de Tinsa, la Asociación de Empresarios de Construcción de Palencia (Aecopa), considera que el número real de viviendas disponibles sin ocupar en Palencia es inferior. El vicepresidente de Aecopa y presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Javier Polvorosa, explica que algunas promociones de viviendas con problemas por concurso o en procesos judiciales computan como no ocupadas, pero realmente, hasta que no se resuelvan los problemas legales pendientes, esas viviendas no están disponibles para ser habitadas.

Asimismo, para el vicepresidente de Aecopa, el plazo para dar salida a las viviendas en ‘stock’ en Palencia es muy inferior al horizonte de tres años que calcula la tasadora. En concreto, Javier Polvorosa confía en que en esta provincia se podrá dar salida al excedente de viviendas este mismo año, «o, como mucho, a mediados de 2018».

En cuanto a las zonas en las que se encuentran los nichos de pisos vacíos en la ciudad, el vicepresidente de Aecopa indica que se hallan en áreas y barrios de reciente urbanización en las que se concentraron las nuevas construcciones de numerosas viviendas, «aunque son las que mejor se están comportando actualmente», remarca Polvorosa.

Una situación similar se da en los municipios del alfoz – Villamuriel, Villalobón, Venta de Baños, Grijota, o ya en el norte, Aguilar–, en los que se ha registrado el mismo parón en la construcción y en las ventas, y, a su vez, la progresiva recuperación ha sido paralela a la de la capital. En el resto de los municipios, el drástico descenso de población hace que la construcción de nuevas viviendas sea prácticamente inexistente, puesto que no hay demanda.

Otro de los puntos en los que se localizan viviendas vacías es el centro urbano. En este caso, se trata de pisos de segunda mano, donde la venta se enfrenta al inconveniente de que son inmuebles antiguos, «incómodos para vivir y con dificultades para ser habitados», indica el representante de los agentes de la propiedad inmobiliaria. Así, en el caso de los pisos de segunda mano, aunque no existen muchos vacíos, la antigüedad y la pérdida de condiciones de habitabilidad en muchos de ellos que hacen necesaria una rehabilitación, constituyen un handicap para darles salida.

Actualmente, en Palencia se dispone de suficiente suelo para nuevas construcciones, tanto para bloques de viviendas como para unifamiliares –aunque es cierto que debe calificarse, ordenarse, urbanizarse, etcétera–, pero la actividad de construcción de vivienda va todavía al ralentí. «No se ha reactivado demasiado, es necesario que antes se consuma el sobrante existente y que la demanda se estabilice», explica el vicepresidente de Aecopa.