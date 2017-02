La Junta Vecinal denuncia irregularidades en Berzosilla

Ciudadanos ha denunciado irregularidades en la Junta Vecinal de Berzosilla. La formación naranja ha hecho público un comunicado en el que explica que la anterior junta vecinal, junto a la parroquia de Berzosilla y el Obispado de Palencia, firmaron un acuerdo para la ampliación del cementerio de la localidad. En este acuerdo, la parroquia de Berzosilla se comprometía a hacerse cargo de los trámites administrativos para poder realizar la ampliación del cementerio. El actual alcalde pedáneo, Aureliano García Peña, ha indicado que «hemos realizado una consulta al Registro de la Propiedad para conocer la titularidad del terreno sobre el que se asienta la ampliación del cementerio de la localidad, este terreno pertenece a un particular por lo que no se ha cumplido el acuerdo firmado por la anterior junta vecina». Aureliano también apuntaba que «nos llama la atención que la ampliación se realizase mediante obra de Planes Provinciales de la Diputación, con un coste aproximado de 72.000 euros, y que no se haya ejercido por parte de esa administración el control efectivo para no gastar el dinero público en una construcción que ahora es propiedad particular».

Tras una consulta de la actual junta vecinal a los servicios jurídicos de Diputación, éstos han contestado en un informe que la compra de los terrenos para la ampliación del cementerio puede ser nula administrativamente. El alcalde pedáneo informaba que «se han realizado gestiones para regularizar la situación, tratando de hacerse con la titularidad de los terrenos sobre los que se asienta el cementerio sin conseguirlo. Se da la circunstancia de que el propietario es el teniente alcalde del municipio de Berzosilla, gobernado por el Partido Popular, por lo que creemos que su actitud no corresponde con la actitud colaborativa que debiera tener un cargo público». Ante esta situación, Aureliano García concluía que la junta vecinal ha comunicado esta situación tanto a los vecinos afectados, como al Ayuntamiento de Berzosilla y a la Diputación de Palencia, para exigir sus responsabilidades y su necesaria colaboración para dar solución a este problema.