La batalla por la Ley de Memoria Histórica permanece abierta en Palencia

Integrantes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) han comparecido junto al portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento de Palencia, Juan Gascón, para exigir al equipo de gobierno municipal, del PP, que no recurra nuevamente la sentencia que le obliga a retirar todos los vestigios del régimen franquista de sus calles y edificios, así como los honores concedidos a personas vinculadas con esa etapa histórica.

Gascón ha explicado que la decisión de recurrir o no la sentencia corresponde únicamente al alcalde, el popular Alfonso Polanco, puesto que según indicó no hay argumentos jurídicos válidos para presentar un nuevo recurso, ya que todos los planteados por el Ayuntamiento de Palencia fueron desestimados primero por el Juzgado Contencioso y posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Gascón ha señalado que, tanto en la ciudad de Palencia, como en otros ayuntamientos de la provincia, no se está aplicando la Ley de Memoria Histórica con respecto a la eliminación de nombres vinculados al franquismo de los callejeros por «intereses personales o familiares de algunos miembros del Partido Popular», por ello, ha solicitado que no se antepongan este tipo de criterios al obligado cumplimiento de una ley.

Por su parte, el integrante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Pablo García Colmenares, que actuó en los procedimientos judiciales como perito experto, ha manifestado que los ayuntamientos no pueden defender intereses particulares, sino que deben «defender la justicia, la legalidad y el sentido común». En este sentido, ha explicado que los nombres que el Ayuntamiento entiende que no son estrictamente franquistas, por lo que siguen en el callejero de la capital palentina (Abilio Calderón, Obispo Manuel González, Conde de Vallellano, Hermanos López Francos o Ricardo Cortes) «ha quedado demostrado que no tienen relevancia o excelencia para tener el honor y la dignidad de formar parte del callejero, puesto que se trata de personas que por su actuación y comportamiento político no reúnen la idoneidad y el consenso para que continúen dando nombre a una calle», ha explicado.

Por su parte, Manuel Monge, presidente de la asociación ha solicitado también a los alcaldes de numerosos muncipios de la provincia y también a la Diputación de Palencia que cumplan con la Ley de Memoria Histórica y retiren los honores y distinciones concedidos a personas vinculadas directamente con el franquismo. Monge ha indicado que es incongruente que el pleno de la Diputación apruebe una propuesta para instar a los alcaldes a que cumplan con esta ley y por su parte no le retire la Medalla de Oro de la Provincia al general Franco. Asimismo, ha indicado que en algunos municipios que se están dando pasos, las medidas que se adoptan son incompletas, puesto que algunos alcaldes, por intereses personales o familiares mantienen nombres franquistas en los callejeros. Así, ha puesto ejemplos como Paredes de Nava, Melgar de Yuso o Baltanás, cuyos regidores son además diputados provinciales.