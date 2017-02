El mercado de las Candelas se cierra con escasas ventas

Atracciones con tiovivos artesanales en hierro y madera, paseos en burro, una hilandera, un mago, puestos de venta de productos elaborados a la antigua usanza, y fundamentalmente exquisitas viandas... Son los ingredientes obligados de cualquier mercado castellano de la época medieval, el que durante los últimos cuatro días se ha instalado en la Plaza Mayor y la anexa de San Francisco. Más de un centenar de vendedores se han dado cita en este gran expositor de productos artesanos con motivo del puente festivo de las Candelas.

La idea es atractiva y gusta, pero el mal tiempo, el fuerte viento, la lluvia y el frío que han azotado Palencia los últimos días, ha hecho que las bondades de los productos artesanales que se vendían no hayan llegado a los palentinos. Los propios expositores reconocían que es una cita casi ineludible en el calendario ferial, pero que este año no ha conseguido dejar buen sabor de boca, ni a vendedores ni a compradores, porque ha habido muy pocos. «La gente en Palencia siempre responde bien, venimos todos los años tanto en las Candelas como en San Antolín, pero estos días han sido muy malos», afirmaba ayer Adrián González, de Mermeladas Don Ramiro de Mieres (Asturias). Peor lo pintaban en Arte y Piel, un puesto de bisutería de Toledo, en el que hacían cuentas para ver si las ventas recuperarán al menos lo que han pagado como tasa por la instalación en la Plaza Mayor. «El tiempo es vital y no nos ha ayudado nada, ha sido frío, muy desapacible, con lluvia y viento, decía el zaragozano Miguel García Llorente desde su puesto de dulces en un domingo en el que a pesar de las bajas temperaturas asomaba el sol.

Aun así, los malos resultados en las cajas de los puestos no significan un adiós a esta feria ni siquiera para quienes han probado suerte estos días por vez primera, como los hermanos Díez, de Astorga (León), quienes achacan exclusivamente al mal tiempo la mala experiencia.