La Salle apuesta en Palencia por la innovación tecnológica

«El contenido es el mismo, el resultado también. Solo cambia el soporte, que es mucho más motivador para los alumnos. Hacer trabajos o ejercicios en una tablet es mucho más atractivo para ellos y, aunque no existen aún resultados objetivos sobre el resultado académico, las impresiones es que no se modifica». Con estos argumentos defiende el programa 'Tableteando' el director de La Salle, Javier Abad Valladolid, que aplican en torno a un centenar de alumnos de ESO y unos 60 de Atención Primaria. El proyecto se puso en marcha hace tres cursos y es uno de los más destacados de la oferta curricular de La Salle. Los niños no tienen libros de texto, todo el contenido está en una tablet. En la etapa de Educación Secundaria, funcionan con licencias digitales, pero en Primaria son los propios docentes los que elaboran el material adaptado a los temarios de cada curso. En casa, la tablet es su principal herramienta de trabajo, pero en clase también siguen haciendo uso del cuaderno y el bolígrafo. «La tecnología les fascina, es para ellos mucho más motivador hacer un trabajo en formato de power point que en un mural, que también se hacen porque tienen sus consecuencias positivas», agrega el director.

El proyecto 'Tableteando' es uno de los instrumentos estrellas de La Salle, según señala Abad, que defiende que la educación también incluye una faceta importante de ir adaptando la metodología a los nuevos tiempos y a los gustos de los escolares para que la motivación sea mayor.

«También hemos sido pioneros en el aprendizaje cooperativo, que comenzamos a poner en marcha hace once años, que permite que los escolares compartan sus conocimientos y capacidades», agrega. El director reconoce que todas estas innovaciones generan siempre algo de inquietud y, en ocasiones, malestar en los padres, «quizás sea el miedo a lo desconocido, pero luego se supera y en general lo que está funcionando en La Salle genera mucha satisfacción», asegura.

La comunidad educativa de La Salle está formada por 902 alumnos desde la etapa de primero de Infantil y segundo de Bachillerato, además de 43 docentes y tres religiosos lasalianos. Después de 103 años de implantación en Palencia, se sigue trabajando para estar a la vanguardia educativa, «aunque sin renunciar nunca a la metodología tradicional que funciona».

El director de La Salle quiere también destacar la forma de trabajar en Educación Infantil, con un sistema que combina el desarrollo motor con los avances académicos. «Los profesores trabajan con los alumnos de la etapa de tres a cinco años con una metodología que tiene su base en la neurociencia. La coordinación entre la mano y el ojo, el poder dar una palmada o no, todo ello permite detectar precozmente algún problema en la escritura o la lectura que se puede corregir a tiempo. Está basado en la maduración del sistema nervioso y es muy efectivo», afirmó.

Los intercambios lingüísticos, las inteligencias múltiples y las metodologías más innovadoras completan también una programación que quiere mantener a La Salle como uno de los colegios de referencia en la ciudad.

Y aunque el aspecto académico es fundamental, y los resultados también son definitivos a la hora de conceder un mayor prestigio a un centro, lo cierto es que la comunidad la lasaliana busca sobre todo aporrar a la sociedad jóvenes con valores. «Es nuestra prioridad. Claro que las notas son importantes, los conocimientos, pero para nosotros es básico que de La Salle salgan personas íntegras, con valores, que sean marca de la oferta educativa de este centro», afirma.

La cercanía al alumno, la atención personalizada y adaptada a las circunstancias concretas de cada niño, la implicación de las familias en la educación de los alumnos y una metodología que durante más de un siglo ha funcionado con éxito son las grandes armas con las que La Salle se enfrenta al día a día con sus casi 900 alumnos matriculados.