'La españolaza' debuta en televisión con un tema de Rocío Jurado

María Fuencisla Herrera Gómez regresa este miércoles, 1 de febrero, al mundo de la canción con una interpretación de 'Ese hombre', el gran éxito de Rocío Jurado, en el programa 'Tú sí que sí', el nuevo formato de talentos que presenta Cristina Pedroche en La Sexta Televisión. Tras casarse con un palentino, esta funcionaria amante de la música espera su incorporación a la Subdelegación del Gobierno de Palencia. Mientras llega, ha vuelto al mundo de la canción y lo ha hecho con un objetivo: homenajear a las grandes de la canción española. Y su primera gran cita con el público será mañana en este programa, donde competirá con decenas de artistas para luchar por uno de los primeros puestos. Aunque no puede desvelar el desenlace, ya grabado, sí que sabemos que al menos superará esta fase y repetirá en el programa que se emite el 7 de febrero.

Vuelve a los escenarios con un nuevo nombre artístico, 'La españolaza', y con un objetivo claro: relanzar desde los micrófonos la marca España. Su estreno en televisión vendrá con la interpretación de 'Ese hombre', un clásico de Rocío Jurado con el que, según avanza tímidamente, logró cautivar al jurado. «Siempre he cantado música española e internacional, pero ahora quiero centrarme en esas mujeres de la canción española que han marcado toda una época, quiero rendirles mi particular homenaje, que no caigan nunca en el olvido. También es una forma de relanzar la marca España a través de sus grandes artistas, muchas ya fallecidas como Rocío Jurado o Rocío Dúrcal», afirma.