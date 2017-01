Palencia lucha para lograr que los turistas pernocten más de dos noches

Existen ganchos turísticos y nuevas y más audaces campañas para atraer a visitantes, pero Palencia no consigue encontrar la fórmula para que el turista se quede más tiempo. Y es que la estancia media en hoteles y hostales no alcanza los dos días, una barrera difícil de alcanzar y más de superar. No obstante, la estancia media se sitúa en Palencia en 1,97 al cerrar el año 2016, una tasa que ha crecido respecto al 1,89 días de 2015. Desde luego esta cifra, arrojada en los últimos días por la encuesta de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística, no es ideal, pero supera la media regional, que está en 1,68, de lo que se concluye que Castilla y León, con excepciones, es un destino de interior que solo merece una o dos noches para el visitante.

Las cifras evidencian cierta recuperación del sector y del atractivo de esta tierra. Además, la llegada del tren de alta velocidad (Ave), que pone a Palencia desde Madrid en 1 hora y 23 minutos, ha favorecido un trasiego de viajeros entre ambas ciudades, muchos de ellos con las ganas de hacer turismo en la maleta con la que han entrado en los hoteles de la capital palentina y con satisfacción cuando vuelven a casa. La llegada de la alta velocidad también ha hecho remover la maquinaria de los planes de actuación de las administraciones públicas para aprovechar tal hito y traducirlo en unos mejores resultados turísticos. La maquinaria no ha rodado aún lo suficiente, pero lo cierto es que los hoteles palentinos han computado más pernoctaciones en 2016 (han sido 18.519, una cifra superior a los 17.883 contabilizados en 2015).

Y ahora que el turismo se ha convertido en una especie de tierra prometida, en un oasis rebosante de agua que contrasta con la sequía del paisaje económico que asola a otros sectores, parece que en Palencia también despega. Lejos de acaparar el éxito de la costa mediterránea, el gran atractivo para extranjeros, como ingleses y alemanes, Palencia se recupera como destino del turismo de interior.

La cifra de extranjeros

También en Palencia se ha visto incrementada la cifra de viajeros extranjeros en el último año, ya que 2016 recibió a 1.447 (1.225 en el año anterior) entre los 9.397 que llegaron en total. Los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan además que el incremento de las pernoctaciones se debe a los extranjeros, ya que mientras que las noches que han contabilizado los españoles han estado los dos últimos años en torno a 15.000 (algo más baja la cifra incluso en 2016), ha sido la de los viajeros de otros países la que ha crecido (3.033 pernoctaciones de extranjeros en 2016 respecto a las 1.945 del año anterior).