Las aulas de Palencia como símbolo de la paz

Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz. Los colegios de la capital y la provincia han insistido en este reconocimiento con dibujos, cartas, pancartas, representaciones... Fórmulas distintas con un fin idéntico: gritar no a la violencia.

De forma más interna, es decir, sin salir de las aulas, o también con una proyección fuera del centro, todos y cada uno de los colegios e institutos de la provincia se han implicado en esta conmemoración.

Los colegios palentinos han desarrollado diversos actos con la implicación de todos los alumnos y profesores para recordar que la paz es cosa de todos. Los escolares palentinos se han implicado a lo largo de todo el mes en diferentes actividades, que culminan estos días con representaciones teatrales, actuaciones musicales, bailes, paneles informativos, murales y manualidades.

Así, los patios y los salones de actos de los colegios se han convertido este lunes en escenarios de reivindicación de la paz y de rechazo a la violencia en cualquiera de sus variantes.