Peatones y ciclistas fueron víctimas de 62 atropellos en 2016 en Palencia

Peatones y ciclistas son las personas más vulnerables tanto en el tráfico urbano como en las carreteras. Los accidentes en los que se ven implicados pueden ser por responsabilidad propia, ajena o compartida entre quien provoca el accidente y sus víctimas. En 2016, en la provincia de Palencia, Tráfico registró 51 accidentes con peatones implicados, con un balance de una persona fallecida –un octogenario atropellado el pasado 22 de julio en una vía urbana de Dueñas–, nueve heridos graves y 42, leves.

Durante el mismo año, Tráfico contabilizó 16 accidentes con ciclistas implicados, que se saldaron con tres conductores de bicicleta heridos graves y doce, leves. Tráfico alerta de que, cada vez con mayor frecuencia, las normas de circulación de peatones y ciclistas son incumplidas, aunque incide de igual forma en los preceptos que deben cumplir los conductores de vehículos a motor cuando en sus desplazamientos se encuentren ante peatones y ciclistas.

Seguridad en las bicicletas En cuanto a las bicicletas, el Reglamento General de Vehículos las exige, para poder circular, que dispongan de dos sistemas de seguridad: un sistema de frenos tanto en la rueda delantera como en la trasera –su incumplimiento está sancionado con 80 euros–, y un timbre –una exigencia legal y no un mero accesorio, cuyo incumplimiento también está sancionado con 80 euros–. Además, para poder circular de noche, en túneles y en cualquier otra situación con visibilidad reducida, las bicicletas deben tener luz delantera de posición (blanca); luz trasera de posición (roja) y un catadióptrico trasero. Circular de noche o por un túnel sin estos sistemas es falta grave, por lo que el ciclista podrá ser sancionado con 200 euros. La bicicleta es un vehículo y, por tanto, el Reglamento General de Circulación le prohíbe circular por las aceras y demás zonas peatonales. Así, las bicicletas deben circular, al igual que el resto de vehículos, por las calzadas o por los carriles específicamente pintados para ellas. La circulación de una bicicleta por una acera o una zona peatonal constituye una infracción que puede llegar a ser sancionada con hasta 200 euros.

«En materia de tráfico, debido a nuestros delirios de inmortalidad y a una incorregible miopía, nos preocupa mucho más la sanción que nuestra posible defunción. Pero si existe una razón por la que todos deberíamos cumplir las normas, esa es la necesidad de proteger nuestra propia vida, así como la de quienes nos rodean», señala el jefe provincial de Tráfico, Fernando Alonso.

Prevenir los atropellos

El Reglamento General de Circulación establece las normas básicas del tráfico de vehículos a motor, pero también las normas de circulación que todos los peatones deben cumplir para prevenir los atropellos que, con demasiada frecuencia, se producen en la provincia de Palencia. Así, los peatones deben transitar por las zonas peatonales disponibles, por lo que no deberían hacerlo por los carriles bici. «Del mismo modo que los ciclistas no deben invadir las aceras, los peatones tampoco deben invadir los carriles bici», apostilla el jefe provincial de Tráfico, que hace hincapié igualmente en cómo, para atravesar la calzada de una calle, se debe hacer por encima de los pasos de peatones que haya en la zona. Si un peatón quiere cruzar por un lugar en el que no existen pasos de cebra, puede hacerlo, pero siempre que cumpla tres requisitos, según explica Fernando Alonso. «Primero, debemos observar el tráfico para asegurarnos de que vamos a poder cruzar la calle sin generar riesgos ni entorpecimientos a nadie. Luego, debemos cruzar la calle de forma perpendicular a su eje longitudinal para reducir al máximo el espacio y el tiempo que vamos a ocupar la calzada y para poder continuar observando a los vehículos que puedan acercarse por ambos lados. Además, mientras nos encontremos sobre la calzada, debemos cruzarla con rapidez, sin detenernos y sin entorpecer la marcha de los vehículos», detalla el jefe provincial de Tráfico.

«Las plazas y rotondas no pueden cruzarse por las calzadas que las rodean; debemos cruzarlas, en todo caso, por los pasos de peatones que haya en sus proximidades», agrega Fernando Alonso, que recuerda que la legislación de Tráfico prevé una sanción de 80 euros para los peatones que incumplen las normas citadas. «Sin embargo, el peatón que cruza un paso de peatones con su semáforo en rojo, comete una infracción grave sancionable con 200 euros», apostilla.

Los peatones que transiten de noche por las carreteras deben hacerlo, por norma general, por la izquierda, para que puedan observar y reaccionar ante los vehículos que se les acerquen por delante. En todo caso, los peatones que circulen de noche por la carretera deben portar un chaleco reflectante para ser vistos a distancia. Su incumplimiento está sancionado con 80 euros... y con un posible fallecimiento por atropello.

El tránsito de peatones por las autovías está prohibido y es sancionado con 100 euros. Si un peatón practica ‘auto stop’ en una autovía, no debe atenderse, puesto que está prohibido porque, al detenerse en una autovía, se genera un elevado riesgo de provocar colisiones por alcance a velocidades muy elevadas.