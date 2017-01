María José Ortega: «Quiero que los visitantes dusfruten Aguilar con los cinco sentidos»

María José Ortega, del Partido Popular, está al frente del municipio más grande de la provincia, tras Palencia. En la oposición el Partido Socialista, Agrupación Independiente de Aguilar, y también Izquierda Unida-Equo supervisan los pasos del equipo de gobierno que cuenta con mayoría. Recientemente, algunos grupos se alertaron al comprobar que los datos de población lanzados por el INE daban una pérdida preocupante, al revelar que el municipio aguilarense a 1 de enero de 2016 había bajado de los 7.000 habitantes. No obstante, los datos facilitados por las oficinas municipales el 3 de enero del 2017 muestran una recuperación con un registro de 7.024 personas empadronadas (3423 varones y 3600 mujeres). El municipio además del problema de la despoblación debe enfrentarse a otros retos. Uno de ellos la mejora de los servicios de salud, la edificación de un nuevo Centro de Salud en la localidad es uno de los proyectos de este año. También en el 2017 tendrán lugar las celebraciones del quinto centenario de la llegada de Carlos I a España, y los preparativos para que la villa se vea lo más bella posible para recibir en 2018 a los visitantes de la XXIII edición de Las Edades del Hombre.

–¿Cómo se ve la situación actual de Aguilar desde la Alcaldía?

–Desde mi punto de vista Aguilar de Campoo, tiene una salud envidiable. No en vano es el municipio más grande de la provincia. Con una industria agroalimentaria en continuo crecimiento, una importante oferta dentro del sector servicios y el turismo, como atractivo y factor de desarrollo económico. Si hablamos de gestión municipal, somos un municipio con sus cuentas saneadas, con importantes inversiones, con iniciativas a la vista que redundarán en una mayor proyección de nuestra villa, más allá de provincia y de la comunidad autónoma. Con un compromiso con el ciudadano, que busca atender, en la medida de lo posible, sus demandas, y llegar a cubrir sus necesidades. En ocasiones, es necesario salir para ver las cosas en perspectiva, y valorar en su justa medida lo que tenemos, muchos de los que nos visitan afirman, de forma rotunda, que Aguilar de Campoo es un municipio referente, de calidad de vida.

–Mucho se está hablando de la pérdida de habitantes. ¿Cómo se ve desde el equipo de gobierno? ¿Qué medidas van a adoptar?

–La pérdida de población ha sido siempre una preocupación del equipo de gobierno, y creo que de todos. El hecho de que los últimos datos sobre población no sean positivos, no es algo que esté sufriendo únicamente Aguilar de Campoo. Tristemente, el medio rural está sufriendo una pérdida de población continua, y el hecho de no ser los únicos no nos consuela, pero tampoco nos tiene que alarmar. Es importante que todos tomemos conciencia de la necesidad de apostar por el medio rural, por vivir y comprometernos con él. La mejora de las comunicaciones es un gran ventaja, pero en ocasiones es una dificultad añadida, hay quien se desplaza a diario a trabajar a Aguilar, y sin embargo, no encuentra la motivación necesaria para establecer su residencia. También quien vive la mayor parte del tiempo en nuestra villa, pero no considera empadronarse, por lo que las cifras no son del todo reales. Si analizamos la prestación de servicios básicos y obligatorios municipales, sorprende el hecho de que se desprende que hay una cifra de población real mucho mayor que la que consta en las cifras estadísticas.

–¿Pero algunas medidas habrá que adoptar?

–Desde el Ayuntamiento hemos llevado a cabo diferentes medidas para luchar contra esta situación, como el apoyo a la natalidad, apoyo a los alumnos de Infantil, con líneas de ayudas, en las ordenanzas, también se busca que los empadronados no dupliquen su aportación al mantenimiento de los servicios municipales... Existen líneas de bonificación en el ámbito de la sucesión del actividades empresariales... Llegados a este punto, tal vez tengamos que ser más imaginativos, o bien iniciar un proceso de revisión que se ajuste adecuadamente a la realidad.

–¿Cuáles son los proyectos para el 2017?

–A lo largo de estos dos primeros meses, elaboramos el presupuesto, y en él se recogen los proyectos más importantes de inversión. Al margen, está la petición de obras en Planes Provinciales. Hay proyectos que irán encaminados a prepararnos para el 2018, de cara a la exposición de ‘Las Edades del Hombre’, y esto supondrá un mayor esfuerzo. Estamos trabajando en la mejora de alumbrados, calles y paseos, y en cumplir con los objetivos que nos marcamos en nuestro programa electoral. Uno de los proyectos más ambiciosos, es sacar adelante el Plan Especial de Rehabilitación Integral de la zona interior de la muralla para poder optar a las ayudas del Gobierno central y de la comunidad autónoma. Está destinado a la rehabilitación y restauración y es uno de los proyectos más ambiciosos, dentro del ámbito municipal, que favorecerá edificios y vías públicas y privados.

–¿No todo serán obras?

–También hay que plantear la actividad cultural, deportiva, de ocio… que año a año se va incrementando, sin ir más lejos este año conmemoraremos los 500 años de la llegada de Carlos I de España y V de Alemania a España, en 1517, por primera vez, y su paso por nuestra villa. Una iniciativa que irá acompañada de diferentes actividades, charlas, conciertos, mercados...

–¿Está la obra de reforma de la Cascajera en los planes de este año?

–Esta presente, como una obra para realizar a lo largo de este mandato , y confiamos en que podamos plantearla junto con otras inversiones que tenemos planificadas en estos cuatro años.

–¿Cómo le gustaría presentar Aguilar a los visitantes de ‘Las Edades del Hombre’?

–Aguilar es un municipio muy conocido. Recientemente aparecía, en un medio de información como uno de los pueblos más bonitos de Castilla y León. No obstante, me gustaría, que el visitante tenga la percepción de que nuestra villa le ofrece todo aquello que puede esperar, anhelar, desear, soñar y mucho más. Siempre he definido a Aguilar de Campoo como la villa de los cinco sentidos, y creo que el visitante debe venir dispuesto a disfrutar de todos y cada uno de ellos, de forma plena, y se sorprenderá gratamente. Es más, estoy segura de que el potencial económico, turístico, cultural, natural, y patrimonial le invitará a volver para llegar a disfrutarlo plenamente.

La Compasión

–¿Se tiene pensado realizar algún tipo de estudio o conservación de los restos encontrados en el patio de la Compasión?

–Sí, como ya se explicó en el pleno de diciembre, una vez que tengamos el estudio arqueológico completo, plantearemos diferentes iniciativas para que quede constancia de estos restos y de lo que fueron en su momento. Hay distintas propuestas, y debemos ser prudentes, y presentar aquella que dé una idea histórica y respetuosa con la arqueología, y que desde la Comisión de Patrimonio de la Junta consideren adecuada y ajustada. Se corresponden con restos de una vivienda del siglo XVII, un pozo y un empedrado en buenas condiciones..

–Desde el grupo socialista se ha puesto en duda que la Colegiata haya sido declarada BIC, ¿se va a investigar de algún modo si es o no es Bien de Interés Cultural?

–Inmediatamente nos hemos puesto en contacto con la Junta de Castilla y León, pidiendo por escrito la confirmación de esa afirmación y solicitando, en caso de ser cierta, que se incoe el expediente de declaración de BIC. De cualquier forma, creo que el valor patrimonial de nuestra colegiata es incuestionable y se encuentra dentro de la declaración de Conjunto Histórico de Aguilar de Campoo.

–¿Cómo van las gestiones para el nuevo centro de salud? ¿Se sabe dónde y cuándo será edificado?

–Estamos pendientes de la respuesta definitiva, lo que conocemos es que va bien encaminado, y desde luego, se ubicará en el lugar más idóneo.