La dirección del PSOE de Palencia no ve sorprendente la candidatura de Pedro Sánchez

La secretaria Provincial del PSOE en Palencia, Miriam Andrés, ha manifestado a Europa Press que no se "sorprende" ante el anuncio que ha hecho este sábado Pedro Sánchez acerca de presentarse a las primarias del PSOE para convertirse en su secretario General, aunque espera que "concurran" más candidaturas.

Andrés ha señalado que esperaba que Sánchez se presentara ya que se trata de un procedimiento "libre y abierto" en el que puede participar cualquier militante, por lo que "tiene el mismo derecho que cualquiera a hacerlo" ha añadido.

Ante el hecho de que Pedro Sánchez haya realizado su anuncio en Sevilla, tierra de la secretaria del Partido Socialista en Andalucía, Susana Díez, la secretaría provincial palentina ha apuntado que no sabe si formará parte de una "estrategia", y que no tiene nada que ver con si Díaz se "presentará o no", ya que quizás Sánchez se haya "venido arriba".

"Ha tanteado la capacidad de movilización de sus apoyos y se ha sentido arropado" ha explicado, por lo que ha dado "libremente" el paso. Algo que no "presiona" a Susana Díaz a presentarse según Andrés.

Asimismo, Miriam Andrés ha aseverado que espera que haya "más candidatos" porque tanto Patxi López como Pedro Sánchez "no representan el modelo de partido" que la palentina desea, y que además, ninguno puede "servir" a la reconstrucción del PSOE.

La candidatura de Sánchez, la de la "militancia", ya fue presagiada esta semana por el diputado Odón Elorza en la capital palentina, quien junto a Zaida Cantera participó en un acto de la plataforma 'Socialistas Palencia Congreso y Primarias Ya'.

Por otra parte, Susana Díaz también recaló por Palencia dentro de una tour que la llevó también a León y a Salamanca y no deshojó la margarita, ya que para Díaz ahora es el momento del "qué" y no del "quién" y de "crear" un proyecto de futuro para el PSOE.