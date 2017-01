Pepe Calderón: «El comedor social será necesario «mientras haya un solo palentino que pase hambre»

Después de cinco años y medio de esfuerzo para sacar adelante su «sueño» y otros cinco más al frente, como única cabeza visible del comedor social, Pepe Calderón, que se ha trasladado a vivir a Alicante, abandona su proyecto, que queda en manos de quienes han sido sus más estrechos colaboradores.

«Me he tenido que marchar de Palencia por salud mental, porque se me ha criticado mucho»

–Se acaba una etapa del comedor social de Palencia...

–No del comedor social. Se acaba una etapa de Pepe Calderón. Llevo ayudando a la gente de Palencia desde que fundamos el Banco de Alimentos de Palencia, creo que hace más de 25 años. Y creo que ha llegado el momento de ir cambiando.

–Mucha gente se pregunta por qué ha decidido renunciar a su labor y marcharse fuera de Palencia...

–La verdad es que ha sido por salud mental y también física. Ha habido grupos de personas en Palencia, no sé si por ser una persona públicao simplemente conocida, que me han criticado muy duramente, y han intentado desprestigiarme del todo. Creo que es conocido que mi salud es delicada, yo tuve dos infartos, y los propios médicos me han dicho que me apartase a un lado, que me retirase, que ya había trabajado bastante.

–¿El hecho de que se marche Pepe Calderón supone una condena de cierre para el comedor social?

–No. Yo pienso que no. Yo vo a seguir en contacto. Me siguen llamando empresas, gente que quiere colaborar y yo sigo remitiéndoles al comedor social. El nuevo presidente sabe que va a contar con todo mi apoyo y pienso que la gente de Palencia es muy solidaria y van a seguir siéndolo. Barrios, colegios, pueblos han estado hasta ahora mismo haciendo campañas de recogida de alimentos y no creo que esto vaya a parar porque yo me vaya. Y yo pido a la gente de Palencia que no se olvide del comedor social, que sigue ahí y sigue haciendo su labor todos los días.

El mismo apoyo

–Habrá quien piense que el hecho de que no esté Pepe Calderón al frente puede hacer que lleguen menos ayudas, puesto que ya no se contará tan directamente con sus contactos...

–No va a pasar. Yo voy a estar siempre dispuesto a echar una mano. Por ejemplo, ese empresario que quiere mantener el anonimato y que en el 2016 salvó el comedor social me prometió que seguiría colaborando. Yo espero que así sea. Voy a hablar con él para pedirle el favor de que siga ayudando como él me prometió.

–El nuevo presidente ha manifestado que vuelve a haber problemas económicos en el comedor porque se ha tenido que pagar algunas obras que quedaban pendientes...

–Yo creo que sí, que vamos a seguir contando con la colaboración económica y material de muchas personas y muchas entidades. Y ahora que yo ya me he ido, que ya soy ciudadano alicantino, les pido a las autoridades, que, por favor, que se impliquen para que este proyecto pueda seguir adelante. No es normal que el concejal de Servicios Sociales todavía no se haya acercado a conocer un comedor social que está dando alrededor de setenta comidas al día. Y estamos haciendo esa labor gracias a las empresas de Palencia, a sus gentes, a muchos pueblos de la provincia. Pero que el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta no den ni un solo euro no se entiende. Lo único que hemos pedido a estas administraciones es que, por favor, se hicieran cargo de los gastos de luz y de gas. No es más. Para que vean que hay total transparencia, no queremos dinero. Aquí todo está contabilizado y cualquier palentino que quiera ver las cuentas puede acercarse a una oficina de La Caixa, que se las enseñan. Luego, le van a pedir un donativo para el comedor social, por supuesto.

–¿Cree que ahora que ya no va a estar usted las administraciones van a ayudar al comedor social?

–Yo pienso que sí. Ángel, el nuevo presidente, es un buena persona, es un trabajador nato y estoy convencido de que va a conseguir que le ayuden. Yo lo he intentado, pero no lo he conseguido. Me han dado muchas palmaditas, me han gastado las chaquetas de tantas palmaditas en la espalda, pero al final, nada. Lo único que me llevo es el trabajo que he hecho durante estos 25 años para ayudar a los demás.

–¿Por qué hay ese recelo de las administraciones hacia usted?

–No lo sé. Yo pienso, como soy muy claro y muy castellano, que si en lugar de que todo fuera altruista, nos hubiésemos puesto suelo y yo cobrase y el jefe de cocina también y hubiéramos metido a dos de cada partido, pues nos habrían ayudado. Así funcionaba el comedor social que había en Valladolid y que ahora ya está cerrado. Pero como en nuestros estatutos se establece que está prohibido que cualquier persona cobre en el comedor social, pues aquí nadie cobra. Pero como Ángel es tan buena persona y yo ya estoy totalmente fuera, estoy convencido de que va a lograr una ayuda del Ayuntamiento y de la Diputación.

–¿Sigue haciendo falta un comedor social en Palencia?

–Mientras haya un palentino que pase hambre... Se está dando una media de más de sesenta comidas diarias, más las cenas, más lo que se reparte en la nave de la Asociación Virgen de la Soledad. Porque están yendo muchas familias de Palencia, como la tuya y la mía. Si alguien me puede explicar como una familia con dos miembros o más puede vivir con 400 euros... Si no pedimos que nos den directamente, que no queremos dinero en la cuenta, solo que hagan cargo de los gastos corrientes, del gas, del agua, de la electricidad..., si comidad ni siquiera necesitamos, porque con las ayudas de empresas como Mercadona o Cereaduey y otros muchos, nos llega. Ojalá no hubiera nadie pasando hambre y pudiéramos cerrar. Y si el Ayuntamiento quiere el comedor, que se lo quede, que ahí está, que lo gestione. Ya solo me queda pedir a las autoridades que por favor mantengan el comedor social.