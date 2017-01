Marta Domínguez se queda fuera de la Policía Nacional

Marta Domínguez no formará parte –por el momento, al menos– del Cuerpo Nacional de Polícía. La exatleta palentina no ha conseguido pasar la prueba de conocimientos de las oposiciones a la escala básica, y sus excelentes calificaciones en los controles físicos no le han servido para entrar en la academia de Ávila, dónde este año se formarán 2.615 aspirantes.

La anteriormente denominada mejor atleta española de todos los tiempos no formará parte del Cuerpo Nacional de Policía tras haber sido declarada no apta por sus discretos resultados en la prueba de conocimientos y ortografía, que consistía en un examen tipo test de cien preguntas, con un enunciado y tres alternativas de respuestas, de las que solo una era verdadera. Las preguntas tenían que ver con un temario de 28 temas, compuesto de tres partes: ciencias jurídicas, ciencias sociales y materias técnico-científicas. La exatleta palentina, que también se presentó y aprobó con gran nota las pruebas físicas de la oposición de la escala ejecutiva –si bien no ha concurrido después a la prueba de conocimientos–, puede interponer recurso de alzada ante el director general de la Policía.

Marta Domínguez pudo optar a las oposiciones pese a ser sancionada por dopaje con tres años de suspensión por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en 2015. Las irregularidades en su pasaporte biológico no constituyen ningún delito según la justicia española, por lo que la exatleta cumplió con los requisitos de acceso al Cuerpo Nacional de Policía, en los que se establece que no pueden participar en las oposiciones aquellas personas que hayan sido condenadas por delito doloso, separadas del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local o Institucional, o que estén inhabilitadas para el ejercicio de funciones públicas, circunstancias todas ellas entre las que no se encuentra la exsenadora del Partido Popular.

El nombre de Marta Domínguez regresa otra vez a la actualidad después de que el TAS anulase sus resultados entre el 5 de agosto de 2009 y el 8 de julio de 2013, por lo que se le retiró el oro en el Mundial de Berlín y la plata en el Europeo de Barcelona en la prueba de 3.000 obstáculos, entre otros. El 8 de febrero del año pasado se le retiró además su condición de deportista de alto nivel por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD). No obstante, sigue teniendo reconocimientos en Palencia, como la Medalla de Oro de la ciudad, el título de Hija Predilecta o el nombre de una calle y el del pabellón de deportes.