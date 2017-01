La creación de nuevas líneas de autobús se aplaza para reforzar rutas

No habrá una nueva línea 8, al menos, no la habrá por el momento. La propuesta, que había sido asumida por la empresa Palbús tras una recomendación del Ayuntamiento, no parece haber caído bien entre los grupos políticos municipales, que en la Comisión de Tráfico celebrada ayer, optaron por dejar en suspenso esta medida y centrarse en las que pueden sacarse adelante de forma urgente, al no suponer un gasto excesivo y contar con el apoyo de todos los partidos.

Esa línea estaba pensada para conectar directamente los complejos asistenciales San Luis y San Juan de Dios, dado que ambas instituciones cuentan con un alto número de trabajadores, así como numerosos visitantes todos los días. Sin embargo, su puesta en marcha conlleva un elevado gasto, que algunas fuentes calculan en cerca de 100.000 euros, lo que supondría un cambio demasiado drástico en las condiciones del contrato que mantiene el Ayuntamiento con la empresa concesionaria, Palbús.

Los grupos políticos optaron ayer por aplazar este debate para estudios posteriores y centrar los esfuerzos en resolver algunos problemas urgentes que presenta el actual servicio de transporte urbano en la ciudad de Palencia y consiguió llegarse a un acuerdo para efectuar una serie de cambios en algunas de las principales líneas.

Se acordó, en primer lugar, reforzar los servicios de la línea 1 a primeras horas de la mañana, puesto que la demanda de estudiantes hace que los autobuses se colapsen y no puedan asumir a todos los viajeros. Así, se ha previsto reforzar el número de vehículos que cubren esta línea en torno a las 8 horas de la mañana, con el fin de que puedan atender la enorme demanda que se produce, especialmente en el tramo comprendido entre el barrio de San Antonio y la calle Colón.

También se ha dado el visto bueno al refuerzo con un autobús más para la línea 2, otra de las más utilizadas, junto a la 1. Se quiere lograr que mejore la frecuencia de paso de este autobús y se reduzca de 15 minutos a 12, debido a la importante demanda diaria.

Aunque la propuesta ha recibido el visto bueno de todos los grupos, Ganemos ha solicitado que se estudien algunos disfunciones que presenta esta línea, como su excesivo recorrido para el tiempo previsto por la empresa y los problemas que sufren los conductores para intentar cumplir las frecuencias, al tener que circular por algunas vías de las de más intensidad de tráfico de la ciudad.

A estas propuestas, se añade otra menor que se centra en una mejor coordinación de dos líneas. En concreto lo que se plantea desde el Ayuntamiento es una coordinación de horarios de las líneas 3 y 5 a su paso por el Hospital Río Carrión, ya que se da la circunstancia de que en ocasiones los vehículos que cubren esas líneas coinciden en horario en el hospital. Se pretende además dar solución, mediante pequeños ajustes, a una demanda de los usuarios de los hospitales, para evitar tiempos de espera, en los autobuses de primera hora y en los que coincide con la salida del turno de mañana en el complejo hospitalario.

La comisión analizó también la situación de la línea 4, que une Allende el Río con el polígono industrial. La presidenta de la comisión, la concejala del PP Paloma Rivero, expuso que de lunes a viernes esta ruta va prácticamente vacía en su tramo final, el que llega a la zona de los polígonos industriales, por lo que planteó la posibilidad de modificar su recorrido para que pueda circular por el Vial hasta el complejo asistencial San Luis y finalizar en la Yutera. Los fines de semana, se mantendría el recorrido por el polígono industrial, dado que sábados y domingos llega hasta el cementerio, situación que sí tiene demanda.

La propuesta ha quedado sobre la mesa para un estudio detallado de la empresa Palbús y de los técnicos municipales para conocer sus costes y su viabilidad.