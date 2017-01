A juicio por 58 euros

De «cruzada» califica el palentino J. C. A. B. el proceso en el que se ha embarcado contra una entidad bancaria por 58 euros y que ha terminado con las dos partes en un juicio en el que él mismo se ha defendido. «He estado en el paro y he tenido tiempo para hacerlo, pero no se lo recomiendo a nadie, porque las cartas certificadas vienen por la mañana, los plazos son reducidos, los escritos son un rollo y hay que hacerlos por triplicado...», asegura J. C. A. B., que también ha seguido su cruzada «porque cuando se trata de cantidades de menos de 2.000 euros, no hay costas procesales ni hace falta abogado para defenderte».

Esa «cruzada» de este palentino se inició a raíz de la devolución por parte de la entidad bancaria donde tiene cuenta desde 1994 devolvió un recibo. «Yo tenía domiciliado el pago del IRPF, hubo un momento en el que no había dinero suficiente en la cuenta y el banco devolvió el recibo del primer plazo, de unos 300 euros, sin avisarme. No me enteré, y al año siguiente me llegó una carta de apremio de Hacienda de que no había pagado y con un recargo de 58 euros. Lo pagué y fui al banco para que me explicaran, pero me dieron largas y me mandaron a Consumo a poner una reclamación, pero allí me dijeron que la reclamación no iba por esa vía. Mi cabreo fue a más, así que me informé en Internet y mandé un escrito a la página web de la entidad bancaria y otro en mano a la oficina en Palencia. Me contestaron que no había nada que hacer, así que mandé un escrito al Banco de España», hace hincapié J. C. A. B., a quien le dieron la razón allí.

«Me dijeron que sí había habido malas prácticas por parte del banco, pero que allí no tenían competencia para pedir que se me devolviera ese dinero. Volví al banco y les dije que me habían dado la razón en el Banco de España, pero continuaron igual y decidí entonces interponer una denuncia», agrega este palentino, que el pasado día 18 acudió hasta el Juzgado de Instrucción Número 4 de Palencia para enfrentarse en el estrado a dos abogados del banco y exponer sus razones. «He aprendido del oficio de abogado», apostilla J. C. A. B., que espera ya resolución judicial.