Un 'sex symbol' de Palencia con plumas

Su padre tenía canarios en la terraza de casa, pero tuvo que desprenderse de ellos por la alergia del pequeño Rubén Illera, que tenía entonces 8 años. Pero esa alergia no pudo con la afición y este palentino ahora de 35 años continuó cercano a los pájaros, hasta el punto de que ha llegado a tener hasta más de 200. «He regalado hace tres meses unos 80 pájaros, periquitos en su gran mayoría, y me quedé con unos 20», señala Rubén Illera. Y uno de esos 20 pájaros, 'Rodolfo', un periquito australiano o común, le ha coronado campeón del mundo en la modalidad de periquito australiano clásico serie verde, y otro, una hembra llamada Clara, ha sido campeona de España en la modalidad de periquito australiano lutino en el Campeonato Mundial de Ornitología recién finalizado en la localidad almeriense de Aguadulce, donde se han juntado alrededor de 25.000 pájaros de más de 40 países.

«Llevo dos años con esto y es la suerte del novato, me junté con unos pocos pájaros y aquí, en Palencia, he tenido la suerte de que existe una tradición importante de pájaros y un club, y cualquier duda o consejo sabía dónde acudir. Tenía sitio y me gustan desde siempre los pájaros», comenta Illera, que forma parte del Club Ornitológico Palentino y que presentó al campeonato un total de cuatro periquitos, tres australianos comunes y un australiano lutino –estos tienen falta de melanina y son blancos o amarillos–, con Rodolfo y Clara como grandes estrellas.

«Rodolfo y Clara nacieron en el mes de marzo de 2016, no tienen ni un año. En el campeonato mundial se valoran una serie de criterios que se denominan standard, es lo que se entiende por el pájaro perfecto, y todo lo que tienda a ese pájaro es ir puntuando positivamente. Suma el que las alas las tengan plegadas y uniéndose en los extremos sin que lleguen a cruzarse;que el periquito mida entre 17 y 18 centímetros, si es menos o más se penaliza; también que el plumaje sea liso, compacto y adherido al cuerpo; que tengan seis spots, tres círculos lo más redondos posibles en cada lado de la cabeza y que entre los dos superiores tengan entre medias unas manchas gulares; que el diseño del plumaje, las líneas del cuerpo, sean simétricas...», hace hincapié Rubén Illera al referirse a todas las características que han hecho de Rodolfo una especie de ‘mister world aviar’.

«Estos pájaros están preparados incluso antes de su nacimiento, con la preparación de los padres.Los de Rodolfo están seleccionados, su padre fue tercero en el campeonato de España del año pasado. De unos pájaros buenos pueden salir pájaros malos, pero de pájaros malos no te van a salir nunca buenos. Una de las dificultades para la gente que cría pájaros es saber seleccionar los que se puedan acercar más a la perfección y al standard», añade Rubén Illera, que tiene un aviario en la capital palentina al que ha ido «todos los días del año unos quince o veinte minutos para estar con los pájaros, a veces solamente mirándoles para ir seleccionando».

«Ahora mismo el aviario lo tengo desmontado porque estoy haciendo obras, por eso regalé muchos pájaros y me quedé con los que me gustaban. Requiere un esfuerzo económico, hay gente que vende pájaros para sacar dinero, pero yo no he vendido ningún pájaro, los he ido regalando. El Campeonato del Mundo no tiene ningún premio económico, aunque los pájaros triplican su valor. Hay gente que se dedica a ello, yo lo hago por afición, mis pájaros van a valer exactamente lo mismo. Yo regalaré los hijos de Rodolfo y de Clara, que les voy a preparar ya para la cría», explica Rubén Illera, que espera que esa suerte del novato continúe en próximas citas mundiales, como la del próximo año en Italia, y que su periquito Rodolfo, nombre muy de galán, o los hijos de este ‘sex symbol’ con plumas de Palencia, se cuelguen más medallas.