La Fiscalía de Alicante pide 4.320 euros de multa para el abogado Gabriel Ruiz por injurias a funcionario público

El letrado palentino Gabriel Ruiz García comparecerá este próximo lunes, 30 de enero, ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Benidorm (Alicante) acusado de un presunto delito de injurias, a raíz de unas opiniones vertidas por el abogado y publicadas en la página web www.justiciaparatodos.org, en las que acusaba de prevaricación a jueces y fiscales que intervinieron en un procedimiento que él llevó en 2008 en el Juzgado Número 2 de Benidom por un presunto delito de estafa continuada y apropiación indebida, y que finalmente fue archivado en 2014. La Fiscalía solicita para Gabriel Ruiz una multa de 4.320 euros o, en su defecto, seis meses de prisión.

«Presenté una querella contra tres personas por un delito de estafa continuada y apropiación indebida en un tema de la construcción, por un dinero que mis clientes invirtieron para construir pisos en Benidorm y que se desvió a otra constructora para hacer otro edificio y que no apareció, al cesar los administradores. El procedimiento se fue demorando y presenté recursos y pedí pruebas, pero se acogieron al derecho a no declarar y el fiscal y el juez no hicieron ningún movimiento, decidieron archivar el caso. Recurrí a la Audiencia para que se siguiera investigando, pero al final, en 2014, se dictó un auto de sobreseimiento por falta de pruebas, y además ha prescrito, porque los hechos ocurrieron en 2003. Dejaron que prescribiera el delito», comentaba en su día Gabriel Ruiz.

En marzo de 2015, el abogado palentino fue citado a declarar en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Cervera de Pisuerga en relación con la publicación en la página web www.justiciaparatodos.org de un comentario titulado ‘Nos encontramos ante un caso más de injusticia’, en el que aseguraba que el Juzgado Número 2 de Benidorm y la Audiencia de Alicante «han archivado una querella por apropiación indebida y estafa sin haber realizado la más mínima investigación sobre el caso. La archivan sin fundamento alguno».

«Tanto la representación del Ministerio Fiscal, como la jueza de Instrucción y los magistrados de la Audiencia de Alicante no han realizado una investigación sobre lo sucedido. Me atrevo a afirmar que no se han leído el sumario. Si se lo hubieran leído, no hubieran dictado los autos de sobreseimiento. Se ha ido dilatando en el tiempo hasta que dictan los autos de sobreseimiento. Lo curioso es que aunque no lo hubieran sobreseído, nada se hubiera podido hacer porque hubiera prescrito por haber transcurrido todo este tiempo desde que se produjeron los hechos. No se puede entender esta dilación, salvo que hayan existido influencias en los jueces y la Fiscalía para que el caso se archivase o prescribiese», apostillaba.

Gabriel Ruiz tiene abierto además un expediente en el Supremo después de que el abogado palentino haya enviado a ese tribunal todos los días de forma ininterrumpida un escrito en el que critica la ratificación de un fallo de la Audiencia Provincial que condena a cuatro años de cárcel a uno de sus defendidos por un delito de estafa.