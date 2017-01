Comerciantes y hosteleros de Palencia tendrán beneficios del Banco Sabadell

Las asociaciones Palencia Abierta y de Empresarios de Hostelería han firmado este miércoles en la Diputación sendos convenios con el Banco Sabadell mediante los cuales la entidad bancaria ofrece ventajas en créditos y servicios, pero también se compromete a organizar en marzo una jornada titulada ‘Comercio físico y on line van de la mano’.

El director regional de Castilla del Banco Sabadell, Enrique Maganto, se congratuló de la firma del convenio, que permite afianzar la presencia del banco en Palencia. «Estos convenios demuestran nuestro apoyo a las empresas, comercios y negocios de la capital y de la provincia», señaló el directivo del banco. Maganto recordó que la entidad posee solo el 2% de la cuota de oficinas bancarias en Palencia con tres centros en la capital y ninguno en la provincia. «Sin embargo, tenemos una cuota de penetración en el mundo empresarial palentino del 25%». agregó. Otra dato que citó ayer es que la actividad del banco creció el año pasado en Palencia el 25% respecto al anterior en su negocio con las empresas.

Los convenios firmados ofrecen ventajas a los asociados, pero también, según el director regional del Banco Sabadell, «un valor diferenciador», que es la jornada ‘Comercio físico y on line van de la mano’, que se celebrará en marzo. El encuentro permitirá abordar los nuevos canales de venta, el modelo de relación con el cliente, estrategias on y off, los pilares de un negocio on line y las tendencias actuales en el sector del comercio y la hostelería. «Estas jornadas las organizamos en función de las necesidades que tienen las empresas», apostilló Maganto.

También se refirió a la «revolución digital» que se están desarrollando en «este época de cambios que afectan también al sector del comercio. «Quien decide ahora es el consumidor por lo que tenemos que ponerle en el centro de nuestra estrategia, y facilitarle las opciones y manera de relacionarse con nosotros», señaló.

Enrique Maganto anunció para el próximo año otra acción «potente» en Palencia, el programa ‘Creemos en...’.

El convenio lo firmó Enrique Maganto con el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia, Jorge de Miguel, y la de Palencia Abierta, María José López, en presencia del vicepresidente de la Diputación y diputado de Promoción Económica, Luis Calderón, quien destacó la importancia de que este acuerdo entre entidades privadas se haya firmado en el Palacio Provincial.

Jorge de Miguel señaló que el acuerdo con el Banco Sabadell cumple con el objetivo principal de la asociación, que es «buscar lo mejor para los intereses de los empresarios de hostelería asociados». María José López, por su parte, también se refirió al acuerdo con la entidad bancaria como un instrumento para «lograr una mejor financiación y mejores condiciones con el fin de buscar otras posibilidades de negocio». López reconoció que los comercios tradicionales tienen que convivir con las nuevas tecnologías y con el negocio on line, pero constató el trato y la cercanía que ofrecen los primeros.