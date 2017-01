El placer de comprar sin cartera

Comenzó a primera hora de la mañana en Siáng, el establecimiento de muebles y complmentos donde le entregaron la papeleta premiada, y concluyó a última hora en la plaza de Abastos. La maratoniana mañana de compras de Paloma Inclán ha sido el sueño de muchas personas y, según confesaba al término, también el de ella misma. Plaoma Inclán fue la afortunada ganadora del tercer premio de la campaña ‘Un día entre 10.000 euros’ que el comercio local lleva a cabo en torno a la Navidad. El premio fue un vale de mil euros para gastar en los establecimientos adheridos durante la mañana de hoy. La segunda clasificada y la ganadora, que disponen de 3.000 y 6.000 euros, respectivamente, podrán gastarlo mañana y el jueves.

Deportes Artiza, Nata, 20 de marzo, Sarte Sano, Óptica Ramos, Perfumerías Avenida, Librería Amarilla, Tejidos San Luis y la Plaza de Abastos fueron las paradas de Paloma Inclán en su shopping morning. Unas zapatillas para su marido, un abrigo para ella, un detalle para su madre, productos para invitar a su numerosa familia a una gran merienda... «Es una satisfacción enorme poder comprar todo lo que te apetezca sin tener que mirar la etiqueta ni sacar la cartera. Es un sueño», confesaba Paloma Inclán mientras realizaba sus últimas compras en la Plaza de Abastos, donde asegura que no tendría inconveniente en continuar de compras en este mismo plan.

«La verdad es que he introducido varias papeletas. Cuando realizaba compras, era yo misma quien las pedía en los establecimientos. Al pagar, recordaba... ¿no me das una papeleta?... Y, al final, he tenido suerte. Estoy feliz», declaraba.