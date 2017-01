El obispo de Palencia nombra vicario general al párroco del Cristo

Dos días después de la consagración episcopal del Antonio Gómez Cantero y su toma de posesión como obispo de Teruel y Albarracín, el prelado de Palencia, Manuel Herrero Fernández, ha comunicado el nombramiento de vicario general (cargo que tenía aquel) al párroco del Cristo, Anastasio González Aguado.

En un mensaje dirigido a los miembros de la Diócesis, al obispo emérito, a los sacerdotes, al diácono, a los seminaristas , a los integrantes de vida consagrada y a los fieles laicos, Herrero Fernández comunica todos los cambios que ha realizado en la curia diocesana, que comienzan por el vicario general.

El listado es el siguiente:

- Vicario general y moderador de Curia: Anastasio González Aguado.

- Vicario de Pastoral: Miguel Pérez García.

- Vicario Judicial: Mateo Aparicio Juan.

- Secretario-Canciller: Eduardo Calvo Sedano.

- Delegado para el Clero: Juan de Dios Tamayo Ruiz.

- Delegado para la Catequesis: Pelayo González Ibáñez.

- Delegado para la Pastoral Juvenil: Pedro Brouilhet Fernández.

- Delegado para la Pastoral Vocacional: Aurelio Báscones de la Hera.

- Delegado para la Pastoral Universitaria: Carlos Chana Seco.

- Delegado para la Acción Caritativa y Social: Jesús Diez Sánchez.

- Jueces Diocesanos: Mateo Aparicio Juan, José Luis Quijano León, Feliciano Pérez Moreno.

- Defensor del Vínculo: Eduardo Nieto Varas.

- Promotor de Justicia y Notario del Tribunal: Roberto García Villumbrales.

- Delegado para el Patrimonio Artístico y director del Museo Diocesano: José Luis Calvo Calleja.

- Delegado para el Patrimonio no Artístico y Obras: Juan Antolín de las Fuentes.

Los nombramientos son por tres años. Las demás personas que actualmente desempeñan distintos servicios diocesanos y sus nombres que no aparecen en este listado siguen en sus cargos hasta el fin de curso.

Desde que tomara posesión de la Diócesis, Manuel Herrero se ha reunido con sacerdotes y laicos para configurar su equipo. De estos encuentros, el prelado ha recibido 203 respuestas personales o grupales, de las que veinte no ofrecían nombres concretos para cada responsabilidad porque no conocían suficientemente los miembros de la Diócesis o consideraban que solo conocían los de su zona, según explica el obispo en su comunicación. «En total he recogido 182 respuestas con sugerencia de nombres que he leído y tabulado personalmente en las pasadas navidades», explica el obispo palentino, que ha esperado a la consagración de Antonio Gómez Cantero para dar a conocer estos cambios.